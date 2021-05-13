Казанский стрелок Ильназ Галявиев в день нападения дважды приходил в школу: сначала он сверился с расписанием, но его выгнали, после он вернулся и открыл стрельбу.

Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

На записях с камер видеонаблюдения видно, что Галявиев сначала заходит в здание школы и покидает его. А еще через некоторое время он возвращается.

На допросе Галявиев пояснил, что планировал устроить стрельбу во время второго урока, и ему важно было знать, когда он начнется. Вахтерша заметила стрелка и выгнала. Он вернулся домой, экипировался, сделал фотографии в маске и снова пришел в школу уже в 09:26.

Напомним, 19-летний Ильназ Галявиев открыл стрельбу в казанской школе 11 мая. Он убил семерых учеников восьмого класса, школьного охранника и учительницу, которая которая закрывала собой ученика. Еще 20 человек пострадали.

Также мы писали, что суд уже избрал меру пресечения казанскому стрелку в виде содержания под стражей на два месяца - на время проведения досудебного расследования.

Кроме того, мы публиковали видео, как казанский стрелок Ильназ Галявиев приобретает оружие в магазине в Йошкар-Оле.