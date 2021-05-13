Глава Чечни Рамзан Кадыров назвал чемпиона в легком весе Хабиба Нурмагомедова проектом абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) и предложил ему любые деньги за выступление в "Ахмате".

Об этом Кадыро сказал во время прямого эфира в своем Instagram-аккаунте, запись которого разлетелась по соцсетям.

Глава Чечни назвал Хабиба хорошим спортсменом, но назвал проектом UFC, поскольку у них хорошие отношения с Дэйной Уайтом. Однако он не отрицает, что бывают и хорошие бои.

"Если кто-то пропустил бой, сразу с рейтинга, его никогда не снимали с рейтинга. И он тоже знает, что он проект UFC. Я никогда не видел, чтобы наш брат Хабиб выступал с флагом Российской Федерации, флагом Дагестана. Он, четко зная, на что идет, стал чемпионом, не допуская ошибок. Я так считаю, я не в обиду.

В UFC он 100 % всех порвал их, а "Ахмат" тут всех порвет. Я готов выставить любой вес и любой гонорар, если Хабиб выступит в "Ахмате". Я готов дать любые деньги и посмотреть, порвет ли он в "Ахмате" любого? Я готов платить гонорар больше, чем UFC, если он выступит в "Ахмате" с нашим одноклубником, и посмотрим, чья возьмет!" - сказал Кадыров.

Напомним, еще прошлой осенью Хабиб намекнул в Инстаграм на возвращение в UFC фотографией.

Также "Страна" сообщала, что глава UFC собрался уговорить Хабиба выйти в ринг ещё один раз.