С 15 мая пассажирам, которые летят в Турцию из Украины, не нужно предъявлять результаты ПЦР-теста. Правительство Турции отменяет данное требование.

Об этом министр культуры и информационной политики Александр Ткаченко написал в своем телеграм-канале

Как подчеркивает Ткаченко, такой шаг стал следствием заключенной в начале мая декларации о намерениях между Анкарой и Киевом.

"Мир уже не будет таким, как раньше. Однако, если мы можем, соблюдая нормы безопасности, хотя бы частично возвращаться к привычным когда-то реалиям - этим стоит пользоваться", - утверждает министр.

Об упомянутой Ткаченко Совместной декларации о намерениях относительно сотрудничества по вопросам соблюдения прав и безопасности туристов сообщал премьер-министр Денис Шмыгаль в начале мая. По его словам, этот договор должен был, в том числе, качественно повлиять на количество рейсов между странами.

Об отмене ПЦР-тестов на въезде в Турцию "Страна" сообщала еще в конце апреля. Тогда указывалось, что туристам из Украины придется составить на въезде специальную анкету.

Ранее "Страна" писала, что у привитых от коронавируса туристов на Кипре не будут требовать ПЦР-тесты