В четверг, 13 мая, все регионы Украины перешли в "желтую" зону адаптивного карантина. В стране не осталось городов и областей, где превышены коронавирусные показатели.

Об этом свидетельствуют данный Министерства здравоохранения.

Последние две области, которые оставались в "оранжевой" зоне эпидемиологической опасности - Николаевская и Черкасская, 13 мая перешли в "желтую". В данных регионах нормализировались показатели коэффициента выявления случаев инфицирования.

В то же время, уже девять регионов Украины по проценту эпидемического порога соответствуют зеленой зоне: Киев, Волынская, Закарпатская, Киевская, Львовская, Николаевская, Полтавская, Хмельницкая и Черниговская область.

Напомним, согласно данным на 13 мая, в Украине за прошедшие сутки выявили 6 813 новых случаев заражения коронавирусом. Выздоровели за последние сутки 19 507 человек.

Также "Страна" сообщала, что по словам премьер-министра Украины Дениса Шмыгаля адаптивный карантин в Украине продлят до августа.