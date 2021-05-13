В Украине, где за минувшие сутки коронавирусом заразились около 7000 человек, на следующей недели ожидается рост новых больных Covid-19, а также увеличение количества смертей от болезни.

Об этом говорится в исследовании Национальной академии наук Украины.

"В течение следующей недели можно ожидать незначительное увеличение количества новых выявлений и летальных исходов в официальной статистике. Это связано не с ухудшением эпидемической динамики, а со стабилизацией систем сбора и обработки информации и возвращением к предыдущим тенденциям", - сообщили ученые.

В НАН пояснили, что в период майских праздников в Украине делали меньше тестирований, чем обычно. Таким образом, свой их прогноз относительно увеличения количества новых случаев и смертей от Covid-19 они связывают с нормализацией количества тестирований.

"Позитивность ПЦР-тестов продолжает снижаться и составила 16,1% в течение последней недели против 19,6% ровно неделю назад и 25,3% ровно две недели назад", - добавили в НАН.

Отношение числа новых больных и числа положительных тестов к числу всех тестов и их 7-дневные усреднения. (бледными тонами обозначены государственные праздники и периоды усиленных карантина). Скриншот: nas.gov.ua

Напомним, глава Минздрава Степанов не исключает приход четвертой волны коронавируса.

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