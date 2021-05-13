Казанский стрелок Ильназ Галявиев, который получил получил лицензию на право владеть оружием за две недели до нападения на школу, приобрел дробовик в оружейном магазине в Йошкар-Оле.

Видео появилось в социальных сетях.

Ролик был записан камерами видеонаблюдения в магазине. На кадрах видно, как Галявиев стоит у прилавка.

Напомним, 11 мая 19-летний Ильназ Галявиев открыл стрельбу в школе №175 в Казани. Он расстрелял несколько десятков человек. По официальным данным, погибли семеро детей - все они ученики восьмого класса, школьный охранник и учительница, которая которая закрывала собой ученика. Еще 20 человек пострадали.

Также мы писали о том, что суд уже избрал меру пресечения казанскому стрелку в виде содержания под стражей на два месяца - на время проведения досудебного расследования. Сам Гальвиев против этого не возражал.

Кроме того, сообщалось, что мать казанского террориста пыталась отговорить его от покупки оружия, однако Гальвиев говорил ей, что намерен использовать его для охоты. А выдавшая ему справку на оружие психиатр отклонений у него не заметила.