В четверг, 13 мая, Печерский райсуд Киева будет избирать меру пресечения нардепу от "Оппозиционной платформы - За жизнь" Виктору Медведчуку. Заседание начнется в ближайшие часы.

Об этом в Telegram-канале сообщает нардеп от ОПЗЖ Ренат Кузьмин.

Прокуратура будет требовать для Медведчука взятие под стражу с правом внесения залога в 300 миллионов 930 грн.

"А теперь внимание! Для того, чтобы Медведчук не смог внести залог и оказался под стражей, президент Зеленский своим указом заблокировал все его счета, счета его супруги и предприятий, которыми они владеют", - написал Кузьмин.

Напомним, 11 мая генпрокурор Ирина Венедиктова заявила, что народным депутатам от "Оппоплатформы" Медведчуку и Тарасу Козаку подписали подозрения в государственной измене и покушении на хищение национальных ресурсов в аннексированном Крыму.

"Страна" подробно разбирала перспективы дела против народных депутатов и причины, по которым их хотят обвинить в госизмене.

Также мы писали о том, что 12 мая Медведчук побывал в Офисе генпрокурора. По его словам, он ознакомился с текстом подозрения в государственной измене, но в рамках установленной законом процедуры ему его не вручили.

Кроме того, "Страна" анализировала, как вручали "пидозру" Медведчуку и какие к ней вопросы.