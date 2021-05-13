В Национальной академии наук Украины заявили, что число смертей от коронавируса за прошлый год в нашей стране втрое превышает данные Министерства здравоохранения.

Об этом говорится в исследовании ученых.

"Полученные данные существенно уточняют численность случаев избыточной смертности, связанной с коронавирусом, которая, как это показано в предыдущих отчетах, в 2020 году превышала число опубликованных летальных случаев в ежедневной статистике от Минздрава примерно втрое", - сообщили в НАН.

Ученые также добавили, что такие данные подтверждают и в американском Институт показателей и оценки здоровья (IHME).

"Число жертв пандемии в Украине (вместе с оккупированными ныне территориями) составляет не 46 737, а 138 507, то есть в 2,96 раз больше", - добавили в НАН.

Скриншот: nas.gov.ua

Напомним, по данным Государственной службы статистики, в 2020 году от Covid-19 в Украине умерло 20 709 человек, причем почти треть (6175) скончались в декабре. Эти данные почти почти вдвое превышают годовую статистику смертности украинцев от гриппа.

Также мы сообщали, по состоянию на 13 мая, в Украине с начала пандемии зафиксировали 47 333 летальных случаев. За минувшие сутки умерли 346 человек.