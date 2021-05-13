Израиль готовится к первой за 7 лет наземной операции в секторе Газа
Армия Израиля ведет подготовку к наземной операции в секторе Газа, но пока команды о ее проведении не было, сообщил пресс-секретарь армии обороны Израиля Йонатан Конрикус.
Об этом сообщает РИА Новости.
"Войска в дивизии "Газа" находятся на разных стадиях подготовки, включая инструкции руководства генерального штаба, но пока не был дан приказ осуществить такую операцию. Но военные приготовления действительно ведутся", - сказал Конрикус.
В последний раз израильские солдаты проводили наземную операцию в палестинском секторе Газа в 2014 году. Она называлась "Несокрушимая скала".
Заявленной целью операции являлось уничтожение военной инфраструктуры правящего в Газе исламистского движения ХАМАС и его союзников и остановка ракетных ударов по Израилю.
Жертвами операции стали более 2 тысяч палестинцев и десятки израильтян.
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Напомним, на Ближнем Востоке стремительно разворачивается конфликт между Палестиной и Израилем. После очередной ракетной атаки из сектора Газа в городе Сдерот был убит 5-летний ребенок, кроме этого погиб и один военнослужащий ЦАХАЛ. В ответ на эту атаку Армия обороны Израиля в ночь на четверг нанесла очередной массированный удар по сектору Газа.
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