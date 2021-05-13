В России впервые выявили индийский штамм коронавируса, который Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) признала глобальной угрозой. Заболевших обнаружили в Ульяновске.

Об этом со ссылкой на управление Роспотребнадзора по Ульяновской области сообщает "Коммерсантъ".

По данным ведомства, заболевшими оказались 16 индийских студентов, которые не захотели учиться дистанционно и прилетели, чтобы в университете. Они в Ульяновск прибыли во второй половине апреля.

Исследования показали, как пишет издание, что у 16 студентов из 60 подтвердился индийский штамм коронавируса. При этом в региональном Минздраве говорят, что вирус-мутант обнаружен у 15 студентов, а еще у одного выявили британский.

"Студенты были изолированы, они ни с кем из ульяновцев не успели пообщаться, оба их водителя находятся под наблюдением", - рассказывает руководитель эпидотдела Роспотребнадзора Диляра Хакимова.

По ее словам, студенты будут две недели на самоизоляции. Им приносят питание, за ними закреплены медицинские работники, два раза в день им проводится термометрия. Стирку, замену постельного белья и уборку проводят работники хостела.

В Минздраве Ульяновской области добавили, что заболевшие студенты находятся в "удовлетворительном состоянии". Большинство переносят болезнь в легкой форме - только у двух состояние средней тяжести.

Напомним, в Индии не утихает вторая волна Covid-19. Индийский штамм коронавируса отличается агрессивностью. Среди заболевших много тяжелых случаев, повышенная смертность. Врачи сообщают о целой серии случаев таких новых симптомов, как грибковое заболевание и ухудшение зрения, вплоть до слепоты.

Индийский штамм выявили уже Израиле, где болеют даже вакцинированные, и в соседних с Украиной Польше, Чехии, Румынии. "Страна" подробно рассказывала об особенностях коронавирусного "мутанта".

Накануне сообщалось, что в Индии зафиксировали новый рекорд смертности из-за Covid-19. За сутки скончалось 4 205 пациента.