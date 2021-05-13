На днях 600 тысяч украинцев, которые записались на вакцинацию от ковида, узнали хорошую новость.

В Офисе президента по итогам совещания заявили, что их хотят начать прививать по выходным. Таким образом граждане могли получить долгожданную вакцину, которой нет в свободном и коммерческом доступе.

Но радовались люди недолго. В Минцифры сообщили, что всех очередникам из "Дии" делать укол, как и прежде, не планируют.

"Страна" разбиралась, кого в Украине будут вакцинировать в ближайшее время и когда чиновники обещают доступ к уколу всем желающим.

Что говорят власти о вакцинации чрез "Дию"

По данным на 9 мая на вакцинацию от коронавируса через приложение "Дия" записались 600 тысяч украинцев. Если быть более точными - более 597 тысяч. Все эти люди стоят в электронной очереди и ждут вызова на прививку. Речь идет об украинцах, которые не входят в группы риска (только они могут записаться в "Дие").

11 мая пресс-служба Офиса президента выпустила заявление, в котором рассказывалась о борьбе с пандемией в Украине. Указывалось, что у Зеленского прошло совещание. Там обсуждался старт вакцинации для тех, кто записался через "Дию".

"Президент поддержал предложение министра здравоохранения касательно внедрения отдельных дней, а именно - выходных, для вакцинации этих лиц", - сообщили в ОП.

Исходя из этих слов можно было сделать вывод, что скоро украинцев начнут приглашать сделать бесплатный укол от ковида.

Но уже на следующий день, 12 мая, в Минцифры обрубили эти надежды на корню.

Анонсированная кампания по вакцинации всех желающих из электронной очереди в "Дії" на ближайших выходных не начнется. Об этом заявил руководитель электронных услуг Минцифры Мстислав Баник.

Баник сообщил, что причина тому - неготовность МОЗ.

"Мы еще ждем команду, когда это стартует. Со стороны "Дії" все готово, и как только нам скажут, что пункты вакцинации готовы и чтобы мы им передали списки и контакты людей, которые хотят получить прививку, то мы сразу это сделаем. Но это точно будет не в ближайшие выходные, поскольку определенная подготовительная работа должна произойти со стороны Минздрава и должно быть необходимое количество вакцины", – сказал представитель Минцифры.

Также чиновник сообщил, что его ведомство располагало другими вводными. А именно, что по выходным планировалось вакцинировать людей не из приоритетных групп населения, а в порядке живой очереди.

Тем не менее, идут намеки, что скоро электронная очередь начнет двигаться. Как именно смогут привиться украинцы, которые записаны через "Дию"?

Как будут прививать через "Дию"

По данным на 13 мая в Украине получили прививку от коронавируса 901 107 человек. Из них вторую дозу сделали 3 828 гражданам.

Изначально власти определили пять этапов вакцинации от коронавируса в Украине.

Первый этап: медики, которые работают с больными Covid-19; пожилые постояльцы домов престарелых и их персонал; военных на Донбассе (около 365 тысяч человек).

Второй этап: должны вакцинировать украинцев старше 80 лет; медперсонал; соцработников. Это еще предположительно 3 миллиона человек.

Третий этап: украинцы от 65 до 79 лет; работники образования, полицейские, сотрудники МЧС, военные ВСУ. Еще порядка 7 миллионов человек.

Четвертый этап: украинцы от 60 до 64 лет, жители оккупированных территорий, украинцы в возрасте до 59 лет с хроническими заболеваниями, работники мест лишения свободы и заключенные (около 11 млн человек).

Пятый этап: остальные взрослые украинцы (около 13 млн человек).

Судя по этой логике и данным МОЗ, Украина плавно переходит на третий этап, когда наряду с медиками, военными, священнослужителями и соцработниками начинают вакцинировать олимпийцев соревнований в Токио в 2021 году, педагогов, привлеченных к ВНО, сотрудников ГосЧС, пограничников, патрульных полицейских и людей в возрасте от 65 лет.

Попутно этапам вакцинации с 1 марта 2021 года началась запись через портал "Дия". После регистрации в приложении человеку приходит вот такое письмо: "Спасибо, мы сообщим вам, когда откроется запись на прививку".

"Приложение "Дія" - это лист ожидания. Когда, например, наступает соответствующий этап и надо записывать людей на вакцинацию, то из листа ожидания они перейдут в медицинскую информационную систему, и им придут смски, когда и где можно вакцинироваться, в каком кабинете прививок, в какое время", - рассказал главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко.

Пока записавшимся на "Дие" не приходили смски с вызовом в поликлинику.

В "Дие" на вакцинацию претендуют около 24 тысяч человек старше 65 лет и свыше 543 тысяч более молодых людей. Но пока вакцины для всех них нет.

"Есть все желающие, есть возможности системы здравоохранения и наличие вакцин в Украине. Сегодня 500 тысяч доз вакцины у нас нет для того, чтобы провакцинировать всех желающих в приложении. Мы делаем все возможное, чтобы начать вакцинацию людей, которые записаны в лист ожидания в приложении "Дия", на этих выходных", – отметил Ляшко, говоря о людях старше 65 лет.

Читательница "Страны", 66-летняя киевлянка, записалась в "Дие". Ей, если делать вывод со слов Ляшко, должны делать прививку уже в эти выходные - 15 или 16 мая. Но уведомлений из приложения женщине пока не приходило.

Предположим, что рано или поздно пожилые украинцы получат свою прививку. Далее возникает вопрос, в какой очередности будут вызывать из "Дии" всех остальных - кто не входит в группу приоритетности или риска.

Вероятно, движение очереди будет зависеть от наличия вакцины в том или ином населенном пункте, и от загруженности медицинского персонала.

Позвонить в "Дию", чтобы хотя бы приблизительно узнать свою очередь, не получится. Номера телефона там нет.

Сегодня серию заявлений по приложению сделал Ярослав Кучер, замглавы МОЗ по вопросам цифрового развития. Затронул он и вопрос записи на прививку.

"Проактивным людям, которые сейчас записались на вакцинацию через приложение, поступит сообщение, по которому они смогут выбрать время и прийти. Главное, чтобы те, кто будут вакцинировать, избежали эксцессов", - сказал Кучер. Что он подразумевал под эксцессам понятно не было.

Как сейчас вакцинируются люди без "Дии"

18 апреля пользователь фейсбука Сергей Дема поделился своим опытом, как ему уже удалось выбить прививку для своих родителей.

Житель Киева утверждает, что уповать на приложение не стоит: "Поликлиники не умеют обрабатывать анкетные данные из деклараций на семейных врачей, регистрации в "Дия" лежат мёртвыми грузом..."

"В этом хаосе вакцины получают случайные люди, последнее пару недель было много статей что молодые люди записываются и получают вакцины (вместо медиков и пенсионеров), это все немного некрасиво, но такова реальность. Надеюсь они понимают что лишают вакцины чих-то родителей, в том числе своих", - сообщает Дема.

Мужчина пишет, что, несмотря на цифровизацию, прививок для своих пожилых матери и отца он добивался старыми проверенными методами.

"...В общем уговорил маму позвонить в поликлинику семейному врачу и узнать можно ли записаться.

Пару дней мама пыталась дозвониться до семейного врача, потом со скандалом получила мобильный и дозвонилась семейному врачу во время приема.

Ей ответили, что она может придти в Пт или Сб.

Точно также со скандалом через горячую линию МОЗ записали отца. Родители в категории 70+.

В общем они сходили и сделали первую вакцину.

Маме сообщили, что в поликлинике на текущий момент сделали 240 вакцин, это в районе Киева с населением в 250 тыс.

Отца за час до вакцинации пытались из очереди выбросить (в поликлинике делают 20 вакцинаций в день), позвонив и сообщив что "сегодня вакцины не хватит, приходите через пару дней". Видимо, это и есть лазейка по вакцинации "для своих".

Все выглядит грустно и хаотично, но при некоторой настойчивости у родителей есть шанс получить вакцину..."

Сколько в Украине вакцины и когда будут прививать всех желающих

Первая поступившая в Украину вакцина - Covishield - почти закончилось. Власти зарезервировали зарезервировано 26 тысяч доз для тех, кто получил первый укол и ждет второй.

16 апреля Украина получила первую партию из 117 тысяч доз вакцины Pfizer в рамках инициативы COVAX. Следующая партия в количестве 10 миллионов доз ожидается, "начиная с 17 мая".

9 мая в Украину доставили 500 тысяч доз вакцины CoronaVac производства Sinovac Biotech. Для полной иммунизации необходимы две дозы. То есть всех вакцин хватит, чтобы вакцинировать двумя дозами 250 тысяч человек.

Таким образом только с помощью китайской вакцины власти могут закрыть план "Дии" из 24 тысячи украинцев в возрасте 65+ и захватить еще 226 тысяч украинцев из числа добровольцев.

Однако, по словам главного санврача Викторам Ляшко, вакцинация всех желающих в Украине начнется тогда, когда страна будет располагать минимум одним миллионов доз.

Как видим из статистики, такого числа препаратов в стране пока нет. В связи с этим непонятно, зачем власти заявляли о старте прививочного кампании для всех через программу "Дия". Чтобы уже на следующий день взять назад свои слова.

Всех желающих украинцев привить премьер Денис Шмыгаль пообещал до конца 2021 года.