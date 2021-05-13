Арестованного на два месяца Ильназа Галявиева, который устроил кровавую стрельбу в казанской школе, отправят в российскую столицу - Москву для прохождения психолого-психиатрической экспертизы.

Об этом со ссылкой на источник в правоохранительных органах сообщает РИА Новости в четверг, 13 мая.

"Скорее всего, Галявиева привезут в Москву, чтобы провести ему комплексную психолого-психиатрическую экспертизу в институте имени В.П. Сербского", - рассказал источник агентства.

При этом он не рассказал, когда именно это случится.

Напомним, 11 мая 19-летний Ильназ Галявиев открыл стрельбу в учебном заведении №175. Он расстрелял несколько десятков человек. По официальным данным, погибли семеро детей - все они ученики восьмого класса, школьный охранник и учительница, которая которая закрывала собой ученика. Еще 20 человек пострадали.

Днем ранее советский районный суд Казани избрал меру пресечения казанскому стрелку в виде содержания под стражей на два месяца - на время проведения досудебного расследования. Сам Гальвиев против этого не возражал.

Согласно данным следствия, Галявиев не состоял на учете ни у психиатра, ни у нарколога. Но парень неоднократно обращался к медикам с сильными головными болями, ему поставили диагноз, который свидетельствует о заболевании головного мозга.