Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху пообещал "вернуть порядок в израильские города" и заявил о неприемлемости насилия в связи с эскалацией израильско-палестинского конфликта.

Об этом Нетаньяху заявил в своем вечернем видеообращении 12 мая, передает Reuters.

"Мы находимся на пике серьезного противостояния. ХАМАС и Исламский джихад уже заплатили и еще заплатят очень высокую цену за свою агрессию. Мы видели, как арабские мятежники поджигали синагоги, поджигали автомобили, нападали на полицию, нападали на мирных ни в чем не повинных граждан. Для нас это неприемлемо. Это анархия", - сказал премьер Израиля.

По его словам, ничто не может оправдать нападение арабской толпы на евреев, как ничто не может оправдать и нападение еврейской толпы на арабов.

"Меня не волнует, кипит ли ваша кровь. Кипит — значит кипит. Это не имеет значения. Вы не можете перебрать закон на себя. Вы не можете подойти к арабу и попытаться его линчевать — точно так же, как мы не можем видеть, как арабские граждане поступают так с евреями. Так не пойдет. Такое насилие — это не мы. Мы вернем порядок и верховенство закона во всех израильских городах", - заявил он.

Между тем, армия Израиля уже ведет подготовку к наземной операции в секторе Газа, но пока команды о ее проведении не было, сообщил пресс-секретарь армии обороны Израиля Йонатан Конрикус.

"Войска в дивизии "Газа" находятся на разных стадиях подготовки, включая инструкции руководства генерального штаба, но пока не был дан приказ осуществить такую операцию. Но военные приготовления действительно ведутся", - сказал Конрикус.

Напомним, на Ближнем Востоке стремительно разворачивается конфликт между Палестиной и Израилем. После очередной ракетной атаки из сектора Газа в городе Сдерот был убит 5-летний ребенок, кроме этого погиб и один военнослужащий ЦАХАЛ. В ответ на эту атаку Армия обороны Израиля в ночь на четверг нанесла очередной массированный удар по сектору Газа.

Ранее "Страна" писала, что МИД призвал украинцев отказаться от путешествий в Израиль и Палестину.