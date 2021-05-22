В субботу, 22 мая, отмечают именины Николаи в честь святого Николая Чудотворца. Сегодня церковь чтит его память. В народе этот день еще называют Николе весенний или Никола теплый. С ним связано много примет.

Собрали яркие открытки и поздравления. Также рассказываем о значении имени и характере сегодняшних именинников.

Картинки и поздравлениями в прозе и стихах

Желаем здоровья и чудес в День ангела. Пусть святитель Николай Угодник тебя бережет, сопутствует в удаче и любви. Поминай и чествуй его добрыми делами. Пусть для этого у тебя будет достаточно сил, надежных друзей и финансовых благ! С именинами!

Коля, поздравляю с Днем ангела тебя,

Пусть праздник дарит счастье и везенье!

В делах житейских сопутствует вдохновенье,

И ангел все мечты исполнит, обожая и любя!

Дорогой наш Николай,

Трудностей и бед не знай

Живи всегда на позитиве

В сложном, но прекрасном мире.

Николай, не переставай ценить жизнь, каждый день радуйся и находи миллионы смыслов, чтобы развиваться, работать, любить, дружить, быть здоровым!

Коля, с именинами! Желаю ценить то, что никогда не купишь за деньги, но при этом жить в достатке и ни в чем не нуждаться!





С Днем Николая, пусть все переживания и обиды останутся в прошлом, а в душе и сердце горит огонек надежды, радости и веры в чудеса. Пусть как в детстве сладким будет каждый день.

Пусть в жизни будет много страсти и любви,

Всегда хватало чтоб заботы и уюта!

Судьба полна была чтоб доброты,

В кругу друзей отметить эти именины круто!

Пусть жизни желанья исполняются на раз,

Успех с удачей будут всегда рядом,

Живи счастливо и не напоказ.

С Днем ангела, Николай! Будь всех счастливей сегодня и верь в то, что у радости нет границ!

С Днем ангела, милый и родной!

Пусть силы небесные будут с тобой.

Пусть желания исполнять помогают,

И Николай Угодник по жизни тебя оберегает.

Чтобы тебе всегда везло,

И счастье по пятам за тобой шло!

Значение имени и характер

Дословно имя Николай переводится с древнегреческого как "победитель народов". Николаям приписывают честный, добродушный и справедливый нрав. В общении они прямолинейные, в действиях - следуют своим принципам. Как правило, могут похвастаться хорошим воспитанием и манерами.

В детстве мальчишки отличаются своеобразным чувством юмора, непоседливостью и трудолюбием. У них много разнообразных увлечений - от фотографии, видеосъемки, конструирования, лепки до танцев, игры на музыкальных инструментов и рукоделия.

Мальчики с возрастом проявляют гибкость, могут быстро ориентироваться даже в незнакомой обстановке. Любят животных и детей. Чаще бывают уравновешенными, готовыми помочь своим близким и друзьям.

С возрастом они могут проявлять упрямство и жажду к независимости, но это всегда надежные друзья, душа любой компании, верные спутники по жизни. Николай не любит одиночества и любит делать приятные сюрпризы окружающим.

В женщинах ценит мягкость и доброту. Это однолюб, прекрасный семьянин, привязанный к семье и детям.

Кто такой Николай Угодник

Святой Николай Угодник - один из самых популярных в народе святых. В году есть два дня, посвященных этому святому - 22 мая (Никола весенний) и 19 декабря (Никола холодный). Зимой в этот день детям дарят подарки. Также во многих странах, где исповедуют западное христианство, святой Николай приносит подарки на Рождество (Санта Клаус, Пэр-Ноэль).

Весеннего Николая отмечают в честь перенесения его мощей в итальянский город Бари из Турции.

По легенде Николай родился в Ликии (современная Турция) в 234 году. Считается что он начал творить чудеса с пеленок. Например, три часа простоял на ногах при крещении. Родители отдали его в услужение Богу. Николай всегда был в окружении людей, помогал им советом и делами. Не раз спасал из заключения пленников, заботился о сиротах, помогал беднякам. Святой Николай умер около 343 года, на месте его захоронения в Демре (современная Турция) построена часовня.

Святому Николаю молятся путешественники. моряки, сироты, дети, заключенные. Он считается их покровителем.

Традиции дня

В этот день в храмах проводят молебны и просят святого о благополучии и здоровье, хорошем урожае, чтобы он сберег посевы от ливней и засухи. В церквях в этот день освящают семена.

Существовало много народных примет и традиций. В праздник принято умываться росой и ходить по ней босиком, чтобы излечиться от болезней, продлить красоту и молодость. Росой также окропляют дом, чтобы отвести беду.

В этот день плохой приметой было купаться в водоемах, отправляться в долгую дорогу. Также старались не стричься, не брать в руки ножницы и другие острые предметы.

Сегодня особое внимание уделяли помощи нуждающимся, возвращали долги.

На труд запрета в народных традициях не было. Уборка в доме или на приусадебном участке даже приветствовалась. Считается, что Николай Угодник любит порядок.