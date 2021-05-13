Очередная вспышка тлеющего десятилетиями арабо-израильского конфликта все ближе к полномасштабной войне, грозящей взорвать весь регион.

Начавшаяся со стычек у мечети в Иерусалиме эскалация, в которой каждая из сторон обвиняет другую, стремительно перешла в горячую фазу - со взаимными обстрелами, жесткими погромами и хаосом.

Арабы и евреи идут стенка на стенку, толпы закидывают друг друга камнями. А в это время с обеих сторон гибнут дети.

Израильская армия говорит о подготовке первой за последние семь лет наземной операции на фоне обмена ударами, которыми уже несколько дней обмениваются Тель-Авив и Сектор Газа, где находится палестинское движение ХАМАС.

Большую часть из сотен выпущенных палестинцами ракет перехватила система ПВО "Железный купол". При этом израильские самолеты ударили по сотням целей в Газе, разрушая многоэтажные дома. В Израиле объявили особое положение. В Палестине говорят о десятках погибших.

"Страна" рассказывает, что происходит в горячей точке и каковы прогнозы.

"Мы смеялись и веселились - и тут они вдруг стали нас бомбить"

Хотя Израиль заявляет, что перед ударами предупреждает мирных жителей, чтобы те успели эвакуироваться, палестинские врачи сообщают о жертвах среди мирного населения. По их данным, в Газе убиты по меньшей мере 67 человек, в том числе 17 детей, еще сотни ранены.

По данным агентства Франс пресс, одним ударом из Израиля были убиты пять членов одной палестинской семьи.

"Мы смеялись и веселились - и тут они вдруг стали нас бомбить. Все вокруг загорелось", - со слезами рассказывает 14-летний Ибрагим, один из выживших.

Со стороны Израиля убиты семь человек, в том числе шестилетний мальчик и военный.

В арабских районах Израиля идут столкновения с полицией, горят автомобили. Арабы нападают на евреев. А евреи пытаются линчевать арабов.

Старожилы говорят: такого ада они не помнят, сколько живут.

В среду вечером премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху описал обстановку в израильских городах как "невыносимую".

"Анархии мы не потерпим, - сказал глава правительства в видеообращении, которое цитирует газета Times of Israel. - Совершенно недопустимо, когда толпы арабов нападают на евреев - или когда толпы евреев нападают на арабов".

Действия ХАМАС и "Исламского джихада", которые обстреливают Израиль ракетами, в власти страны расценивают как акт террора и обещают, что он не останется без возмездия.

В свою очередь Палестинская администрация назвала действия Израиля как "военную агрессию", которая "травмирует два миллиона людей, которые и так находятся в отчаянном положении".

Особо ожесточенные столкновения происходили в городе Лод, который расположен около главного международного аэропорта Бен Гурион. Там ввели чрезвычайное положение.

Сообщается о стычках протестующих арабских демонстрантов с полицией в городе Хайфа. Есть также данные о новых столкновениях в Восточном Иерусалиме и в нескольких городах на Западном берегу реки Иордан.

Погромщики линчевали арабского водителя, который оказался евреем

Вместе с тем поступает все больше сообщений о нападениях евреев на арабов, ареной которых стали израильские города со смешанным населением (арабское меньшинство составляет около 20%, большинство имеет израильское гражданство, а арабский язык является официальным языком Израиля).

Еврейские погромщики линчевали арабского водителя в Бат-Яме. Правда, как сообщает Wall Street Journal, он оказался не арабом, а евреем, и его избили по ошибке.

В Хайфе в районе Мошава Германит израильтяне нападали на арабские машины и попытались линчевать прохожего, который в состоянии средней тяжести был доставлен в больницу. В Тверии митинг евреев перерос в погром с нападением на водителя араба и разгрома нескольких ресторанов. По словам очевидца, "здесь царил хаос, они разбили стекла в "Хумус Исы" и "Царь Кальянов", принадлежащих арабам. Они вытаскивали арабов из машин и нападали на них". В Бат-Яме толпа израильтян направилась в сторону арабских кварталов, чтобы устроить погром, но была остановлена полицией.

Израильтяне рассказывают, как миллионы человек вынуждены прятаться в бомбоубежищах после каждой сирены, а те, у кого в домах нет убежищ, спят на лестничных клетках.

Корреспондент газеты Jerusalem Post Анна Аронхайм рассказала Би-би-си, что вечер вторника ей пришлось провести в убежище вместе со своим пятимесячным ребенком. "Было очень страшно слышать, как перехватывались сотни ракет, а некоторые падали около нас", - говорит она.

Другие говорят, что многие арабы и евреи давно живут бок о бок и не ожидали такой вспышки насилия.

"Снимаю на набережной Бат-Яма. На фото кафе "Виктория", где я когда то с детьми ел мороженое. Все вдребезги, хозяин-араб говорит: 21 год на одном месте, исправно платил налоги, со всеми дружил. Знаю, что не мы начали, но как мы до такого докатились. У меня ощущение, что я проснулся в другой стране. Видел картинку, как озверевшая толпа топтала парня, какой то разносчик пиццы, просто оказался на пути. Сегодня мне было по-настоящему страшно. Вспомнил почему-то медбрата Али, который носил мне бутерброды на химиотерапии. Мы же простояли 73 года, потому что не превращались в скотов. Мы детей сирийских на руках через границу таскали и лечили их. Как же так, что случилось?" - пишет на своей странице в Facebook Сергей Ауслендер, главный редактор сайта "Криминальные новости Израиля".

Погромщики крушат все на своем пути. Фото: Сергей Ауслендер, Facebook

"Мы на грани гражданской войны, уже ничего не остановить"

Жители Палестины жалуются, что они беззащитны перед израильскими ударами.

"Такой защиты и мощного оснащения как у Израиля (железный купол и бомбоубежища) в Палестине нет, там жертвы огромные. Людям просто некуда деться от всего ужаса. Сколько детей погибает. Каждый раз ситуация всё хуже и хуже, а после пандемии и вовсе такое ощущение, что все с ума посходили", - рассказывает нам живущая на территории Палестины Катерина Атраш.

"Евреи выходят на улицы, скандируя "Смерть арабам". Израильские гопники (их называют арсы) вышли громить арабов, арабы громят еврейские районы, а полиция не вмешивается. Мы на грани гражданской войны, тут уже ничего не остановить", - говорит нам живущая в Израиле Радмила Медведева.

"Я в Израиле 43 года. Много войн и терактов было. В 2000 году тоже арабы бунтовали. Но то, что происходит сейчас, - это катастрофа. Если это не прекратится как можно скорей, мы не будем успевать считать жертв с обеих сторон", - сетует наша бывшая соотечественница Раиса Клингер, которая давно переехала в Израиль.

"Я помню события 2000 года. Все повторяется, но тогда у армии и полиции была воля к действию и руководство страны не боялось брать на себя ответственность. Сейчас, я думаю, что нас предали (имею в виду отсутствие сигналов поддержки из США)", - пишет в Instagram израильтянин Олег Голд.

Израильские арабы не смирились со статусом "второго сорта"

Действительно, звучит все больше прогнозов о начале полномасштабной войны. Плохим знаком эксперты называют взаимные погромы арабов и евреев уже в самом Израиле.

"Дело уже не только в оккупированных территориях, их неурегулированном статусе и столкновениях в районах, где они - часть ежедневной рутины, типа того же квартала Шейх-Джаррах, с которого всё началось. В беспорядках в Лоде, Рахате и Хайфе участвуют уже израильские арабы. Это говорит в минус не только палестинскому политическому руководству, которое за эти годы не смогло сплотить людей вокруг какой-то адекватной и единой повестки. Это также показывает, что власти в Израиле не занимались вопросом еврейско-арабских отношений на серьёзном уровне, а после 2014 года политика Нетаньяху ушла вправо и ужесточилась, что и привело к радикализации части палестинцев, которые сегодня чувствуют себя загнанными в угол", - пишет в своем Телеграмм-канале "Усы Асада" политолог-арабист Илья Куса.

Последние три года называют самыми тяжёлыми для мирного процесса.

"Если от палестинских арабов на Западном берегу и даже в Восточном Иерусалиме ещё как-то пытались отгородиться стенами, блокпостами и бетонными блоками, то израильские арабы в израильских городах - это такие же граждане страны, как и евреи, их соседи, можно сказать. Потому, чем дальше раскручивается конфликт, тем затем сложнее будет выйти в фазу деэскалации и пост-конфликтного урегулирования", - полагает Куса.

"Выгода Биби"

В обострении арабо-израильского конфликта свою роль мог сыграть политический кризис в Израиле, где занимающий пост премьер-министра уже 12 лет Нетаньяху, или, как его называют местные Биби, не смог создать новую коалицию после выборов. И теперь правительство может сформировать кандидат от оппозиции. Точнее - мог бы сформировать, если б не начавшееся обострение.

В соцсетях и среди экспертов звучат предположения, что одним из последствий эскалаций может стать объявление новых выборов.

"Биби в видеообращении строго и грамотно говорил о том, что мы не допустим линч с обоих сторон. То есть сначала допустили, а потом он уже это вставил в речь. То есть оперативно отреагировал, а полицию, которая была рядышком, на границе с Яффо прислали после линча, намного позже. Выводы напрашиваются поганые", - пишет в Facebook израильтянка Виктория Фау.

"Эта ситуация выгодна Биби. Теперь "Лагерь перемен" (противники Нетаньяху) не сможет привлечь голоса ОАС (Объединенный арабский список). Будут пятые выборы. Возможно, это случайное совпадение", - считает Лев Малинский.

"Складывается впечатление, что всё было спланировано, почти одновременно всё началось в нескольких городах", - пишет Григорий Гейбер.

"Каждый раз перед выборами или в момент кризиса власти у нас разворачивается маленькая победоносная война. В это раз, похоже, заигрались", - пишет Юлия Манастырная.

Эксперты действительно не исключают новых выборов в Израиле.

"Нетаньяху всегда умел блестяще действовать в кризисных ситуациях, и сейчас может в очередной раз продемонстрировать, что его опыт никто заменить не сможет. Вероятно, если рейтинги после этих событий пойдут вверх, то и о пятых досрочных выборах в Израиле можно подумать. Хотя, как мне кажется, события в Лоде и нестабильность уже на территории Израиля может вынудить премьер-министра начать переговоры о перемирии и сделать паузу", - полагает политолог Куса.

Неопределившийся Байден

Мусульманские страны предсказуемо осудили Израиль (в том числе и те, кто недавно установил с ним дипломатические отношения).

Однако куда более важна позиция главного союзника Израиля - США.

С одной стороны, Вашингтон и НАТО уже заявили о поддержке Израиля, который подвергся ракетным атакам.

С другой стороны, государственный секретарь США Энтони Блинкен во время телефонного разговора с Нетаньяху осудив насилие со стороны ХАМАС, отдельно подчеркнул, что Израиль обязан избегать жертв среди мирного населения.

В целом администрация Байдена, в отличие от Трампа, не склонна безоговорочно одобрять любые действия Израиля.

Более того, в левом крыле правящей Демократической партии сильны антиизраильские настроения. Там уже сравнивают действия Израиля с расистским полицейским насилием в США.

Член Палаты представителей Конгресса США от Демпартии Ильхан Омар осудила "израильский оккупационный террор".

Её коллега Рашида Тлайб призвала перекрыть американское финансирование "израильского режима апартеида" (многие годы Израиль получает военную помощь из США в три-четыре миллиарда долларов).

В свою очередь сенатор-республиканец Тед Круз обвинил Омар и Тлайб в работе "пресс-секретарями" ХАМАС. Но их позиция становится всё более популярной в стане демократов.

Подобные настроения являются тревожным сигналом для израильских политиков.

"Администрация Трампа всегда занимала открытую произраильскую позицию. С Байденом дела обстоят сложнее: он к Израилю относится скорее прохладно. Новоиспечённый американский президент больше месяца даже отказывался общаться по телефону с Нетаньяху. На фоне обострения ситуации в Палестине команда Байдена заняла выжидательную позицию. Они приняли принципиальное решение открыто не вмешиваться в конфликт и лишь декларативно призвали обе стороны остановить развязывание войны", - пишет американист Малек Дудаков в своем "Телеграмме".

По опросам, 75% американцев положительно относится к Израилю, и только 30% - к Палестинской автономии. Однако число последних из года в год растёт. И уже сейчас многие демократы выступают за оказание политического давления на Израиль.

"Байден всеми силами пытается усидеть на двух стульях. И не распугать демократов-центристов, настроенных произраильски, и угодить набирающему силу "антисионистскому" давлению со стороны левых. Пока это ещё получается - но уже скоро такой компромисс станет невозможным", - резюмирует Дудаков.