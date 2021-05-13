Обыски, об ожидании которых в комментарии "Стране" говорил отстраненный президентом от должности главы КСУ Александр Тупицкий, начались рано утром в четверг, 13 мая, у него дома.

Об этом пишет ZN.ua.

Сотрудники ГБР пришли в дом к Тупицкому в 06:00. Сам он присутствует на месте обыска вместе с женой и двумя детьми.

Отметим, что ранее Александр Тупицкий рассказывал "Стране", что, по его предположениям, во время обысков ему хотят подбросить какие-то документы.

"Мне постоянно угрожают проведением обысков, не только у меня, но и в домах у моих близких и знакомых. Мне также известно, что следствие уже несколько раз обращалось в Печерский суд с заявлением о проведении обысков. Какого-то судью "сломали", теперь подписанное разрешение у них есть, и они им манипулируют. Предполагаю, что обыски хотят провести, чтобы подбросить мне какие-то документы, и тем самым унизить мою честь и вытереть о председателя суда ноги. Я ожидаю, что завтра утром у меня будут обыски", – сказал Тупицкий.

Напомним, 27 марта Зеленский подписал указ, который отменяет указ Виктора Януковича от 14 мая 2013 года №256 о назначении Тупицкого судьей Конституционного суда Украины.

Также мы писали, что 12 мая Тупицкий пятый раз не пришел на заседание суда по избранию ему меры пресечения по делу о подозрении в совершении уголовных преступлений против правосудия, предусмотренных ч.2 ст.384, ст.386 УК Украины (заведомо ложные показания, соединенные с искусственным созданием доказательств защиты, подкуп свидетеля с целью отказа от дачи показаний).