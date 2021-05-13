Американский предприниматель и миллиардер Илон Маск сообщил, что его компания Tesla приостанавливает операции с биткоинами, пока добыча криптовалюты не начнет осуществляться без вреда для экологии.

Об этом он написал в Twitter в четверг, 13 мая.

"Tesla приостановила приобретение автомобилей с использованием биткоина. Мы обеспокоены быстрорастущим использованием ископаемого топлива, особенно угля, который обладает худшими показателями вредных выбросов, для майнинга и операций с биткоином", - написал предприниматель.

Он считает, что "криптовалюта - это хорошая идея на многих уровнях" с "многообещающим будущим", однако его компания не может позволить себе наносить вред окружающей среде. В связи с этим Tesla не будет продавать свои биткоины и использовать их для операций, пока добыча криптовалюты не начнет осуществляться с помощью "устойчивых источников энергии".

После заявление Илона Маска крупнейшие криптовалюты мира к утру четверга, 13 мая, подешевели в среднем на 10%. Биткоин, цена которого в начале мая только за сутки выросла на 55%, дешевел до 46 294 за единицу, а цена криптовалюты Ethereum, накануне показавшей рекордный максимум в $4 100, снижалась до $3 546.

Напомним, в феврале Илон Маск объявил о начале продажи автомобилей Tesla за биткоины. Опция была доступна только американским клиентам компании. После заявления Маска курс криптовалюты начал расти и вновь превысил $55 тысяч.

Позже Илон Маск сообщил, что его компания продала 10% своих активов в биткоинах, а в Tesla заявили, что компания верит в долгосрочную ценность криптовалюты.

Также мы рассказывали, что Илон Маск за месяц заработал на росте биткоина больше, чем за год на Tesla.