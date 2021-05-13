Полиция начала досудебное расследование в отношении советника мэра Ивано-Франковска Назария Кишака по подозрению в разжигании религиозной вражды и ненависти. Он в социальных сетях призывал "очистить" церкви УПЦ.

Об этом сообщает информационно-просветительский отдел УПЦ.

Уголовное производство по признакам уголовного преступления, предусмотренного ч.2 ст.161 УК (умышленные действия, направленные на разжигание национальной, расовой или религиозной вражды и ненависти) полиция открыла 27 апреля. Фигурантом дела стал советник мэра Ивано-Франковска по вопросам безопасности и правопорядка Назарий Кишак, который призвал "очистить монастыри" УПЦ. В церкви также призывают мэра города уволить Кишака.

"Советник мэра Ивано-Франковска Назарий Кишак на своей странице в Facebook разместил призыв "очистить все московские монастыри", при этом он указывает адрес, по которому расположен Спасо-Преображенский храм УПЦ в Одессе, и прикрепляет фотографию людей с оружием и хэштегом "смерть врагам". Таким образом господин советник призывает к противоправным и насильственным действиям в отношении верующих и учреждений Украинской православной церкви. Считаем, что данные призывы прозвучали с целью отвлечь внимание от ситуации вокруг сверхвысоких затрат на заместителей и советников мэра города. Как стало известно из открытых источников, несмотря на дефицит бюджета в 500 млн грн, на их содержание тратится 730 тысяч грн ежемесячно", - сообщили в Юридическом отделе УПЦ.

Кишак заявил, что не призывал к физическому насилию. Между тем, советника мэра уже допросили в местном отделении полиции. Согласно законодательству, обвиняемому в преступлении грозит штраф от 500 до 1 000 необлагаемых минимумов доходов граждан или лишение свободы на срок от 2 до 5 лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до 3 лет.

Напомним, "Страна" писала о том, как Порошенко и "слуги народа" готовят почву к запрету УПЦ решением суда.

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