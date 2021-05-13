Руководитель департамента развития электронных услуг Министерства цифровой трансформации Украины Мстислав Баник заявил, что делать прививки от Сovid-19 всем желающим, зарегистрированных через приложение "Дия", пока не будут.

Об этом он сказал в эфире канала "Украина 24".

"Анонсированная ранее вакцинация всех желающих пока недоступна. Вакцинировать будут зарегистрированных через приложение людей из приоритетных групп", - заявил он.

Напомним, ранее в Офисе президента заявили, что украинцам, которые записались на вакцинацию от коронавируса через "Дию", планируют делать прививки на выходных.

Между тем, почти 600 тысяч украинцев уже записались в очередь на получение прививки от коронавируса. При этом в Минздраве заявляли, что приоритет отдается людям наиболее пожилого возраста и людям, имеющим неинфекционные хронические заболевания.

Ранее мы рассказывали, что Евгений Горенко, врач-реаниматолог из Черкасс, который 24 февраля первым в Украине вакцинировался от Сovid-19, спустя три месяца все еще не получил вторую дозу. При этом Минздрав установил в Украине 12-недельный интервал между первой и второй прививкой вакцины Covishield.