Президент Соединенных Штатов Джо Байден заявил, что лидером страны должен был стать его старший сын Бо, который погиб от онкологического заболевания в мае 2015 года.

Об этом американский лидер рассказал в интервью телеканалу MSNBC.

Журналист спросил президента о его сыне, на что Байден ему ответил: "Вы меня всегда застаете врасплох с (вопросами о - Ред.) Бо, благослови его Господь. Он должен был бы сидеть в этом кресле", - заявил американский президента.

Умер сын американского президента от рака мозга 30 мая 2015 года в возрасте 46 лет, ему не смогли помочь даже самые дорогие клиники. С тех пор лидер США и его супруга Джилл Байден являются лицами национальных кампаний по борьбе с раком, а также регулярно жертвуют крупные суммы денег на исследования по поиску лекарства от этой болезни.

Незадолго до смерти Бо Байден оставил должность генерального прокурора штата Делавэр. Бо умер в то время, когда Джо Байден рассматривал возможность участия в президентских выборах 2016 года. По данным американских СМИ, Бо уговаривал отца принять участие в выборах президента США.

Ранее мы рассказывали, как Джо Байден во время выступления в Филадельфии несколько раз подряд оговорился, перепутав имена своих внучек и умершего сына.