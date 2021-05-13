Байден заявил, что президентом США должен был стать его умерший от рака сын
Президент Соединенных Штатов Джо Байден заявил, что лидером страны должен был стать его старший сын Бо, который погиб от онкологического заболевания в мае 2015 года.
Об этом американский лидер рассказал в интервью телеканалу MSNBC.
Журналист спросил президента о его сыне, на что Байден ему ответил: "Вы меня всегда застаете врасплох с (вопросами о - Ред.) Бо, благослови его Господь. Он должен был бы сидеть в этом кресле", - заявил американский президента.
Умер сын американского президента от рака мозга 30 мая 2015 года в возрасте 46 лет, ему не смогли помочь даже самые дорогие клиники. С тех пор лидер США и его супруга Джилл Байден являются лицами национальных кампаний по борьбе с раком, а также регулярно жертвуют крупные суммы денег на исследования по поиску лекарства от этой болезни.
Незадолго до смерти Бо Байден оставил должность генерального прокурора штата Делавэр. Бо умер в то время, когда Джо Байден рассматривал возможность участия в президентских выборах 2016 года. По данным американских СМИ, Бо уговаривал отца принять участие в выборах президента США.
Ранее мы рассказывали, как Джо Байден во время выступления в Филадельфии несколько раз подряд оговорился, перепутав имена своих внучек и умершего сына.