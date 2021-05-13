По состоянию на утро четверга, 13 мая, общее количество зараженных коронавирусом в Украине увеличилось на 6 813 человек.

Напомним, что 12 мая, в стране было выявлено 4 538 новых случаев заражений. Таким образом, по сравнению с предыдущим днем, число официально выявленных зараженных за сутки выросло на 2 275 человек.

Умерли за отчетные сутки 346 человек (с начала эпидемии 47 333 пациента).

О новых жертвах Covid-19 сообщает глава Минздрава Максим Степанов в сети.

Выздоровели за последние сутки 19 507 человек (с начала эпидемии - 1 816 643 человека - Ред.).

Среди новых зараженных 289 детей и 160 медработников.

Самое большое количество случаев заражения за минувшие сутки обнаружено в Харьковской области (635 человек), Донецкой области (587), Днепропетровской области (553) и Ровенской области (459).

В Киеве выявили 726 новых случаев.

Ранее мы сообщали, что Главный врач планеты сделал прививку от Covid-19.

Так же мы рассказывали, что медики рассказали, как правильно наносить антисептик на руки против коронавируса.

Оказывается, втирать в кожу антисептик нужно не меньше, чем в течение 30 секунд (согласно исследованиям спирты с концентрацией 70% уничтожают до 99,9% микроорганизмов за время экспозиции 30 секунд и 99,99% - за 60 секунд).