Covid-19 снова атакует. За сутки почти 7 000 новых зараженных
По состоянию на утро четверга, 13 мая, общее количество зараженных коронавирусом в Украине увеличилось на 6 813 человек.
Напомним, что 12 мая, в стране было выявлено 4 538 новых случаев заражений. Таким образом, по сравнению с предыдущим днем, число официально выявленных зараженных за сутки выросло на 2 275 человек.
Умерли за отчетные сутки 346 человек (с начала эпидемии 47 333 пациента).
О новых жертвах Covid-19 сообщает глава Минздрава Максим Степанов в сети.
Выздоровели за последние сутки 19 507 человек (с начала эпидемии - 1 816 643 человека - Ред.).
Среди новых зараженных 289 детей и 160 медработников.
Самое большое количество случаев заражения за минувшие сутки обнаружено в Харьковской области (635 человек), Донецкой области (587), Днепропетровской области (553) и Ровенской области (459).
В Киеве выявили 726 новых случаев.
Ранее мы сообщали, что Главный врач планеты сделал прививку от Covid-19.
Так же мы рассказывали, что медики рассказали, как правильно наносить антисептик на руки против коронавируса.
Оказывается, втирать в кожу антисептик нужно не меньше, чем в течение 30 секунд (согласно исследованиям спирты с концентрацией 70% уничтожают до 99,9% микроорганизмов за время экспозиции 30 секунд и 99,99% - за 60 секунд).