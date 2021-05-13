В сети появились фрагменты допроса Ильназа Галявиева, который устроил кровавую бойню в казанской школе №175 (жертвами расстрела стали 9 человек - Ред.).

Телеграм-канал LifeShot обнародовал несколько стенограмм его допроса.

Вот выдержка из допроса Ильназа Галявиева, где он рассказал об отношениях в семье: "По вышеуказанному адресу проживаю один, в двухкомнатной квартире. Кому принадлежит данная квартира, я не знаю. В данной квартире проживаю один с 1 апреля 2021 года по настоящее время. До этого со мной в данной квартире проживали мама, дату рождения ее не помню, но ей 54 года, работает в банке старшим кассиром; отец, год рождения я не помню, но ему 56 лет, работает он на мусоровозе; брат, учащийся, какой факультет и курс, не помню, так как не интересовался. Проживали мы вчетвером.

Переехали они 1 апреля 2021 года втроем от меня, точнее - съехали от меня из квартиры на другую свою квартиру... Их переезд был связан с тем, что они все втроем были недовольны тем, как я жил, то, что шумел в квартире и днем, и ночью, громко слушал рок-музыку и стучал сильно дверями. Я делал все это специально и намеренно, так как мне нравилось их унижать.

От своих данных поступков я видел, как им это не нравится, и, видя это, я получал от этого удовольствие. Перед отъездом родители сказали мне, что уезжают от меня навсегда и оставляют меня одного в квартире. Я не был против. С того момента я проживал в квартире один. Иногда ко мне в квартиру приходили родители и приносили мне еду, потом снова уходили".



Напомним, ранее "Страна" сообщала, что Павел Дуров заявил, что Телеграм-канал казанского стрелка стал публичным за 15 минут до бойни в школе.