Генеральный директор Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) доктор Тедрос Адханом Гебрейесус наконец-то на личном примере показал, как следует заботиться о своем здоровье перед лицом угрозы заражения коронавирусом.

Главный врач планеты вчера, 13 мая, сделал прививку от коронавируса, о чем и сообщил публично в своем микроблоге Twitter..

"Сегодня наступила моя очередь сделать прививку от COVID-19 в Университетской клинике Женевы. Вакцины спасают жизни. Очень важно как можно быстрее доставить их во все регионы. Если вы, как и я, живете в стране, где доступны вакцины, пожалуйста, вакцинируйтесь, когда наступит ваша очередь", - написал Тедрос Адханом Гебрейесус.

Напомним, ранее "Страна" сообщала, что в Украине разрабатывают три вакцины от коронавируса.

Так же мы рассказывали, что Екатерина Павленко, солистка украинской группы Go_A заболела перед выступлением на Евровидении. Ей сделали тест на коронавирус.

Выступление украинской группы на международном песенном конкурсе Евровидени- 2021 в Роттердаме теперь под угрозой срыва и зависит от результатов теста.

Вторая репетиция группы прошла без Екатерины Павленко, которая почувствовала недомогание и ее заменила певица из Нидерландов, спешно выучившая текст песни Shum. На пресс-конференции Екатерины также не было.