В Запорожье из ресторана сбежал ягненок. Он свободно бегает по городу уже третью неделю, а все попытки его поймать оказываются тщетными.

Об этом говорится в сюжете ТСН.

Беглец стал звездой соцсетей после появления любительского видео, на котором он носится под зданием областного управления СБУ среди авто оперативников. Барана пытались там словить, но он ускользал от преследователей. С публикацией видео в интернете поднялась волна в защиту животных с хештегом "Свободу Валере!" - именно так зовут парнокопытное.

По словам местных жителей, Валеру держали на привязи в шашлычной "Мимино" и планировали зарезать на Пасху. Но потенциальный шашлык проявил незаурядную жажду к свободе и сбежал.

В течение трех недель его видели в сквере у Малого рынка, возле Дома одежды, у СБУ и в парке в районе железнодорожного вокзала. Однако где он находится сейчас, неизвестно. Вероятно, в одном из парков в старой части Запорожья.

Кулинарный эксперт оценил потенциал Валеры, посмотрев видео с ним: из этого барана шашлыка получится немного, а вот плова и шурпы можно наварить минимум на полсотни человек. На вид животное весит килограммов 20-25.

Между тем владелица кафе "Мимино" заверила, что пускать Валеру на шурпу не собирались, а хотели подарить его знакомым. Но в момент, когда его отвязывали, тот бросился через забор.

Зоологи говорят, что ягненок не пропадет, поскольку сейчас для него уже много пищи: трава, кусты.

В шашлычной переживают, чтобы с Валерой ничего не случилось и просят вернуть его в заведение, обещая, что он будет жить у них в качестве талисмана.

Ранее "Страна" рассказывала, как в Одессе конь Боня сбежал из зоопарка и от души порезвился на воле.

Также мы писали о побеге обезьяны в Виннице.