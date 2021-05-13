Журналист Дмитрий Гордон отреагировал на новость о том, что адвокаты бывшего президента Украины Петра Порошенко планируют подать на него иск за клевету.

Поводом для иска стало заявление журналиста в эфире программы "Свобода слова Савика Шустера" 7 мая о том, что Порошенко вступил в преступное соглашение с Владимиром Путиным.

В ответ на намерения Порошенко Гордон записал пятиминутный видеоблог.

В начале ролика журналист иронично заметил, что его жизнь удалась, так как на него подает в суд сам пятый президент.

После этого Гордон обстоятельно напомнил, что происходило в 2014 году после Майдана. При этом он заявил, что на руководящих постах в Украине тогда оказалась "агентура КГБ СССР и ФСБ России", Путин зарился на Киев, ВСУ были небоеспособны, а на защите суверенитета оказались лишь "ребята" Андрея Билецкого - то есть батальон "Азов".

По мнению Гордона, Порошенко с Путиным договорились сдать Мариуполь, но "Азов" "спас" город.

Завершив исторический экскурс, журналист внезапно перешел к теме шоколадных конфет.

"И все-таки я думаю, что дело не в Мариуполе. Дело в ревности. Недавно я выпустил конфеты "Гордон в шоколаде", а поскольку Петр Алексеевич тоже выпускает конфеты, но только "Говно в шоколаде", вот он и возмутился: как это так? Мол, я перехожу ему дорогу и теперь законодателем мод в шоколадных конфетах будет не он", - сказал журналист.

Также он удивился по поводу того, что интересы Порошенко защищает российский адвокат Илья Новиков.

"То ли в Украине не нашлось хороших юристов, то ли российские ближе? Я думаю, что было бы правильнее, если бы Петр Алексеевич Порошенко обратился к своему давнему другу и подельнику, замечательному юристу Виктору Владимировичу Медведчуку. Но поскольку Медведчуку, наверное, сейчас не до Порошенко, выбор пал на Илью Новикова", - съязвил Гордон.

В конце он сказал, что в любом случае "суд с Петром Алексеевичем Порошенко станет захватывающим зрелищем, за которым в онлайн-режиме будут наблюдать миллионы людей во всем мире".

"Потрясающая история! Подарок, лучше которого придумать трудно. Петр Алексеевич, с удовольствием с вами посужусь. Судиться – так судиться. Жму руку, Петр Алексеевич, обнимаю!" - завершил Гордон обращение словами Порошенко из записи его телефонного разговора с Путиным.

Ранее "Страна" подробно рассказывала о сути претензий адвокатов Порошенко к Гордону.

Также мы сообщали о том, что Гордон выпустил фирменные конфеты, которые он поминает в своем видеоблоге.