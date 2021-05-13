В Луганской области пятиклассник ударил кухонным ножом напавшего на него семиклассника
На спортивной площадке одной из школ Новодружеска Луганской области произошел конфликт между двумя мальчиками. Во время стычки один ребенок ударил другого кухонным ножом. В результате пострадавший попал в больницу.
Об этом написала в Фейсбуке пресс-секретарь полиции региона Татьяна Погукай.
Информация о происшествии поступила в полицию от классного руководителя 7-го класса.
Сотрудники следственно-оперативной группы и ювенальные полицейские, прибывшие на место поножовщины, установили, что между двумя учениками вспыхнула ссора. 13-летний ученик 7-го класса начал бить 12-летнего ученика 5-го класса. Младший мальчик вытащил кухонный нож и дважды ударил обидчика. Жизни семиклассника ничего не угрожает.
Как выяснилось, нож он носил с собой, чтобы вырезать рогатки.
В связи с происшествием внесены сведения в Единый реестр досудебных расследований по признакам уголовного преступления, предусмотренного ст. 125 УК Украины - "Умышленное легкое телесное повреждение".
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