Верховный суд Украины поставил точку в разбирательстве между сотрудником и работодателем, который не обеспечил удаленную работу и отказывался увольнять человека в указанный им срок.

Это дело изложено на сайте Верховного суда.

Работник подал заявление об увольнении по собственному желанию с 5 мая 2020 года в связи с состоянием здоровья на основании ч. 1 ст. 38 КЗоТ Украины. Работодатель указал на необходимость отработать две недели, поскольку работник не привел уважительных причин для увольнения с определенной им даты. 31 июля 2020 года работника уволили за прогулы по п. 4 ст. 40 КЗоТ Украины.

Районный суд удовлетворил иск работника о признании трудовых отношений прекращенными с 5 мая 2020 года на основании ч. 1 ст. 38 КЗоТ Украины, учитывая, что заявление об увольнении обусловлено невозможностью продолжать работу из-за объявления карантина.

Апелляционный суд отменил решение суда и отказал в удовлетворении иска, так как истец не предоставил документов, подтверждающих невозможность выполнять трудовые обязанности.

Верховный суд в составе коллегии судей Третьей судебной палаты Кассационного гражданского суда отменил постановление апелляционного суда и оставил в силе решение местного суда, приведя такое правовое обоснование.

Статья 38 КЗоТ Украины обязывает работодателя уволить работника в сроки, о которых он просит, в том числе при наличии других уважительных причин помимо указанных в ч. 1 настоящей статьи. То есть перечень таких причин не является исчерпывающим. Уважительность причин должна определяться в каждом конкретном случае.

Листки нетрудоспособности свидетельствуют о том, что истец неоднократно болел перед обращением с заявлением об увольнении. В служебной записке он обращал внимание руководства на отсутствие отопления в кабинете, постоянную низкую температуру, что негативно влияет на состояние его здоровья, просил обеспечить обогрев рабочего места.

Кроме того, истец пояснял свое отсутствие на работе прекращением транспортного сообщения Ровно - Здолбунов из-за введения карантина. Одновременно он просил обеспечить подвоз его к месту работы и доставку домой, однако эта просьба не была удовлетворена.

Апелляционный суд учел служебную записку, согласно которой истцу предложили работать дистанционно, но тот отказался. В то же время Верховный суд указал, что без внимания суда осталась отсутствие приказа владельца о переводе истца на дистанционную работу и выдачу в связи с этим ему материально-технических ценностей.

Суд первой инстанции проанализировал предоставленные истцом доказательства (больничные листы, служебную записку истца), учел наличие транспортные ограничения на период карантина, отсутствие реального обеспечения надомной работой и пришел к правильному выводу, что уважительность причин увольнения по собственному желанию истца подтверждена.

То есть совокупность приведенных истцом конкретных обстоятельств в обоснование заявления об увольнении свидетельствует об уважительности причин увольнения по ч. 1 ст. 38 КЗоТ Украины в срок, о котором просил работник, а именно с 5 мая 2020 года.

Ранее "Страна" сообщала, что Верховный суд потребовал признать неконституционным указ Кабмина о карантине.

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