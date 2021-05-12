В Запорожье, где под видом реабилитационного центра создали подпольную тюрьму, отложили сроки открытия первой части вантового моста.

Об этом сообщает заместитель начальника Службы автомобильных дорог в Запорожской области Александр Шандыба, пишет "Укринформ".

В частности, отложить открытие пришлось из-за повреждения плавкрана "Захарий", который задействован в строительстве мостовых переходов через р. Днепр в Запорожье.

"Как мы обещали и планировали до конца текущего года смонтировать верховую сторону вантового моста - мы это выполним. В планах есть смонтировать и низовую часть моста, но без работ по проезжей части. Верховую часть мы планируем полностью завершить с открытием движения. Хотелось открыть движение до даты 24 августа, но, к сожалению, только до конца текущего года ", - заявил Шандыба.

Также он напомнил, что 6 мая во время работ на реке Днепр кран столкнулся с подводной скалой и повредил днище. Повреждения не глобальное, имеет локальный характер, но для того, чтобы кран снова запустить в работу, необходимо сделать обследование и ремонт в заводских условиях, чтобы регистр судоходства предоставил разрешение на эксплуатацию.

12 мая кран LK-800 (именно такое официальное название имеет кран "Захарий") отправился в Херсон. На место назначения он должен прибыть за три дня. Там его уже ждут специалисты.

"Ожидаем быстрее его возвращения. Более подробно сроки возврата мы скажем, когда его на заводе обследуют и будут определены объемы работ ", - рассказали в Службе автодорог.

В свою очередь, дорожники считают, что ремонт продлится 25-28 дней, плюс три дня на обратную дорогу. Затраты на ремонтные работы на себя возьмет владелец судна. Кран ходит под флагом Камеруна.

"Кто владелец - не могу сказать. Но это не за счет строительства будет финансироваться ремонт ", - добавил замначальника Службы автомобильных дорог.

Ранее "Страна" сообщала, что на Новом мосту города Днепра произошло ДТП, в котором пострадали шесть человек. В инциденте участвовали два автобуса, пострадали шесть человек.

Также напомним, что рухнувший во Львовской области мост засыпали грунтом и песком. Теперь жители села и окружающих населенных пунктов смогут пешком пройти этот участок моста.