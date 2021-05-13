В Министерстве юстиции объяснили, какие права и обязанности имеют виновники дорожно-транспортных происшествий или пострадавшие в них.

Разъяснение опубликовано на сайте ведомства.

Как заметили в министерстве, защита прав пострадавших в ДТП и возмещение причиненных им убытков регулируются положениями Гражданского кодекса Украины, законов Украины "Об обязательном страховании гражданско-правовой ответственности владельцев наземных транспортных средств", "О страховании", "О дорожном движении", а также Правилами дорожного движения, утвержденными постановлением Кабмина от 10 октября 2001 года № 1306.

Права и обязанности водителя транспортного средства, причастного к ДТП

Участниками дорожного движения считаются водители и пассажиры транспортных средств, пешеходы, велосипедисты и погонщики животных. Им в любом случае необходимо соблюдать правила.

Так, согласно пункту 2.10 Правил дорожного движения, в случае причастности к ДТП водитель обязан совершить следующие действия:

немедленно остановить транспортное средство и оставаться на месте происшествия;

включить аварийную сигнализацию и установить знак аварийной остановки;

не перемещать транспортное средство и предметы, имеющие отношение к происшествию;

принять возможные меры для оказания домедицинской помощи пострадавшим, вызвать бригаду экстренной (скорой) медицинской помощи, а в случае отсутствия возможности принять указанные меры обратиться за помощью к присутствующим и отправить пострадавших в учреждения здравоохранения;

в случае невозможности выполнить действия, указанные в предыдущем пункте, отвезти пострадавшего в ближайшее лечебное учреждение своим транспортным средством, предварительно зафиксировав расположение следов происшествия, а также положение транспортного средства после его остановки;

сообщить о ДТП в орган или уполномоченное подразделение Национальной полиции, записать фамилии и адреса очевидцев, ждать прибытия полицейских;

принять все возможные меры для сохранения следов происшествия, оградив их и организовав объезд места происшествия;

до проведения медицинского осмотра не употреблять без назначения медицинского работника алкоголя, наркотиков, а также лекарственных препаратов, изготовленных на их основе (кроме тех, которые входят в официально утвержденный состав аптечки).

После приезда на место происшествия сотрудников полиции водителю следует обратить внимание на правильность оформления ДТП. Например, он имеет право указать работникам полиции свои доводы и соображения по поводу случившегося, а при необходимости и предоставить письменные объяснения.

После привлечения к административной ответственности водителя, который виновен в совершении ДТП, пострадавшему следует обратиться к своему страховщику за выплатой страхового возмещения.

Составление европротокола

При ДТП с участием транспортных средств, указанных в действующем договоре обязательного страхования гражданско-правовой ответственности, при условии эксплуатации таких транспортных средств лицами, ответственность которых застрахована, при отсутствии травмированных (погибших) людей, при наличии у водителей взаимного согласия по поводу обстоятельств совершения ДТП и при отсутствии у них признаков алкогольного, наркотического или другого опьянения или пребывания под воздействием лекарственных препаратов, снижающих внимание и скорость реакции, водители могут совместно составить сообщение о ДТП в соответствии с установленным Моторным (транспортным) страховым бюро образцом (так называемый европротокол).

В таком случае водители транспортных средств после составления сообщения имеют право покинуть место ДТП и освобождаются от обязанности информировать соответствующие подразделения Нацполиции об аварии.

Также водитель - виновник ДТП освобождается от административной ответственности, а пострадавшая сторона имеет возможность быстрее получить страховую выплату за вред, причиненный ее имуществу. В то же время, размер такого страхового возмещения пострадавшему ограничен и составляет максимум 50 000 гривен (согласно распоряжению Государственной комиссии по регулированию рынков финансовых услуг Украины от 17 ноября 2011 года № 698).

Ранее "Страна" рассказывала, как Верховная Рада увеличила штрафы для водителей.

Мы также публиковали главные нормы закона о штрафах и наказании для водителей, нарушивших ПДД.