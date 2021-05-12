Сегодня, 12 мая, представители Минздрава призвали жителей Украины не лечить туберкулез народными рецептами и лекарствами, которые пациент принимает нерегулярно.

Об этом сообщает Центр общественного здоровья на своей странице в Facebook.

"Когда человеку ставят такой диагноз, состояние шока неизбежно. И может ли быть иначе, ведь опасность болезни, стереотипы вокруг нее и распространена стигма способны напугать любого", - предупреждают медики, добавив, что туберкулез, при условии своевременного выявления и приема медикаментов, можно вылечить.

Представители Минздрава обратили внимание, что главное в лечении не создавать дополнительных сложностей. К которым можно отнести и вредные привычки, и нерегулярный прием лекарств, и сомнительные народные способы лечения.

В частности, больным советуют вычеркнуть из списка "лечебных" такие народные средства, как барсучий жир, сушеная медведка, экстракт восковой моли, кровь молодых щенков, пыльца исландского мха, а также все другие народные или собственноручно приготовленные средства.

"Вы можете не только бесполезно потерять время, но и повредить здоровью", - предостерегают в Минздраве. Там напомнили, что схему лечения туберкулеза подбирает фтизиатр. А успех лечения болезни зависит от регулярности приема лекарств весь период терапии.

Скриншот: facebook.com/phc.org.ua

Ранее "Страна" сообщала, что в МОЗ объяснили украинцам, как отличить Covid-19 от туберкулеза. В частности, начало заболевания при туберкулезе постепенное, при Covid-19, как правило, острое.

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