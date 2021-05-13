Социальная сеть Instagram вводит новую функцию, которая позволит пользователям выбрать, какими местоимениями пользоваться при обращении к ним.

Об этом сообщается в Твиттер-аккаунте соцсети.

Как сказано в записи, пока новая возможность доступна в нескольких странах, включая США, однако в дальнейшем Instagram планирует расширить географию.

Теперь пользователи смогут добавлять до четырех местоимений, редактировать и удалять их в любое время. При включении функции местоимения будут отображаться рядом с профилем. Можно сделать их как публичными, так и видимыми только для друзей.

Подобная возможность уже активно внедряется в приложения знакомств, например OkCupid. На Facebook такая функция существует с 2014 года, однако она ограничена тремя вариантами: "он\его", "она\ее", "они\их", в то время как Instagram предлагает больше вариантов.

На днях "Страна" сообщала, что Facebook и Instagram попросили пользователей позволить сбор личных данных, чтобы помочь им остаться бесплатными.

Мы также рассказывали, что Facebook создаст Instagram для детей.