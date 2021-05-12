Глава Конституционного суда Александр Тупицкий, отстраненный президентом Зеленским от должности, в комментарии "Стране" рассказал, почему сегодня в очередной раз не явился на заседание в Печерский суд, где рассматривался вопрос об избрании ему меры пресечения.

По словам Тупицкого, сегодня ему сделали экстренную операцию на челюсти.

"Я в очередной раз был вызван в Печерский суд для судебного заседания. Для неявки у меня были уважительные причины – я был вынужден обратиться за помощью в медицинское учреждение. Я обратился в Главный военный клинический госпиталь Минобороны Украины из-за острой боли, это клиника челюстно-лицевой хирургии и стоматологии, и мне сегодня в экстренном порядке сделали операцию на челюсти. Сам факт операции документально зафиксирован, по этому поводу можно провести экспертизу. Согласитесь, не каждому хочется ради того, чтобы не идти на судебное заседание, вырывать зубы", – сообщил "Стране" Александр Тупицкий.

По словам судьи КС, один из сотрудников ГБР (Госбюро расследований) звонил руководителю госпиталя с требованием не допустить госпитализации Тупицкого.

"Самое интересное началось после операции: руководство Госохраны начало искать моего охранника и выяснять, почему я не явился на заседание. Это учреждение не пускает меня в суд с 19 января, без оснований, оно же и следит за мной и ведет отчет моего "шага влево, шага вправо". Мой охранник сказал, что мы находимся в такой-то клинике. После этого один из работников ГБР позвонил руководителю госпиталя и запретил ему при любых обстоятельствах меня госпитализировать. Я, честно говоря, и не собирался госпитализироваться, потому что мне в этот же день надо было явиться еще и в Институт Амосова на обследование, где я месяц тому назад проходил лечение и был госпитализирован. Поэтому предпосылок не было. Меня прооперировали и отпустили домой", – отметил Тупицкий.

Однако судья возмущен самим фактом вмешательства сотрудника ГБР в процесс его лечения.

"Со стороны ГБР сейчас идет вмешательство не то, то в мою личную жизнь, а в состояние моего здоровья. Как может работник ГБР в приказном порядке давать команду меня не госпитализировать? А если бы действительно меня нужно было бы госпитализировать, потому что применялась анестезия", – говорит Александр Тупицкий.

На уточняющий вопрос "Страны" о том, кто именно из работников ГБР оказывал давление на медицинский персонал, Тупицкий отвечать отказался, и конкретных имен не назвал. Однако отметил, что уже обратился по этому поводу к Генеральному прокурору, начальнику внутренней безопасности и руководителю ГБР, чтобы они провели расследование.

"Я буду подавать заявление о возбуждении уголовного дела о превышении полномочий сотрудником ГБР. Это только один эпизод, где следствие не проводит следствие, а занимается моей личной жизнью. Помимо этого, мне постоянно угрожают проведением обысков, не только у меня, но и в домах у моих близких и знакомых. Мне также известно, что следствие уже несколько раз обращалось в Печерский суд с заявлением о проведении обысков. Какого-то судью "сломали", теперь подписанное разрешение у них есть, и они им манипулируют. Предполагаю, что обыски хотят провести, чтобы подбросить мне какие-то документы, и тем самым унизить мою честь и вытереть о председателя суда ноги. Я ожидаю, что завтра утром у меня будут обыски", – добавил Тупицкий.

Напомним, что в Печерском районном суде Киева снова отложили рассмотрение ходатайства об избрании меры пресечения Александру Тупицкому, так как он не явился на заседание. По словам его защиты, он пребывает на лечении, поэтому суд попросили перенести рассмотрение ходатайства.

Как сообщала "Страна", меру пресечения Тупицкому должны избирать по делу о подозрении в совершении уголовных преступлений против правосудия, предусмотренных ч.2 ст.384, ст.386 УК Украины (заведомо ложные показания, соединенные с искусственным созданием доказательств защиты, подкуп свидетеля с целью отказа от дачи показаний).