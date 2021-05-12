Правительство Непала до 31 мая из-за ситуации с коронавирусом приостановило международное авиасообщение. В результате на территории страны застряли 107 граждан Украины - в основном альпинисты и туристы.

Об этом агентству "Интерфакс-Украина" сообщил спикер Министерства иностранных дел Олег Николенко.

"45 человек разместились в гостиницах Катманду, они обеспечены всем необходимым. Остальные граждане находятся в горной местности. У четырех украинцев выявлен COVID-19, им оказывают необходимую помощь. Состояние их здоровья удовлетворительное", - сказал Николенко.

По его словам, посольство Украины в Индии поддерживает связь с соотечественниками прямо либо через представителей туристических компаний, которые организовывали их туры.

Николенко добавил, что для обработки обращений застрявших в Непале граждан существует общая группа в социальной сети, также функционирует круглосуточная горячая линия МИД Украины: 044 238-16-57, 044 238-15-88. Для оказания оперативной консульской помощи украинцам в Катманду также работает почетный консул Украины.

"Дипломаты работают над решением вопроса скорейшего возвращения украинских граждан на родину. В то же время должны понимать, что в Непале действуют строгие карантинные ограничения", - пояснил спикер.

Николенко сообщил, что сейчас обсуждается возможность выезда украинцев на репатриационных рейсах иностранных государств.

"По имеющейся информации, запрос на получение разрешения непальской стороны на выполнение чартерных рейсов в Непал подала авиакомпания Turkish Airlines. Держим это дело на контроле", - сказал он.

Спикер МИД обратил внимание на то, что вокруг ситуации с нашими гражданами в Непале распространяется много недостоверной информации.

"Хочу всех успокоить - своих на произвол не оставим. Украинская сторона также обратилась к индийскому правительству с просьбой разрешить транзит наших граждан по территории Индии", - заявил он.

Зимой "Страна" рассказывала, что на Занзибаре застряли почти две сотни украинских туристов.

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