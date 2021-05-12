Из-за закрытия "властями ДНР и ЛНР" КПВВ в связи с коронавирусом жители неподконтрольных территорий вынуждены въезжать на подконтрольные Киеву территории через границу с Россией. Однако на границе их могут за это оштрафовать на 1700-3400 гривен. В Верховной Раде хотят отменить такие штрафы.

Об этом сообщил народный депутат, глава комитета парламента по вопросам прав человека, деоккупации и реинтеграции временно оккупированных территорий Украины Дмитрий Лубинец в программе "Официальный разговор" телеканала "Дом".

"Хочу сообщить, что было совещание, которое проводил вице-премьер-министр - министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Алексей Резников, где присутствовали я, заместитель министра внутренних дел Антон Геращенко и руководитель Государственной пограничной службы Украины Сергей Дейнеко. На этом совещании мы определились ближайшее время подать и зарегистрировать законопроект, который позволит пограничникам законным способом не налагать административные штрафы на людей", - рассказал гость студии.

По словам Лубинца, люди, уезжающие из ОРДЛО через Россию, - это заложники ситуации.

"Они не по своему желанию пересекают границу именно так. Вместо того чтобы проехать 55 км от Донецка до Волновахи, они теперь делают крюк в тысячу километров и выезжают на территорию России только для того, чтобы попасть на территорию Украины, получить свои законные выплаты или помочь своим родным и близким получить помощь от государства", - сказал нардеп.

Ранее "Страна" писала, как не платить штрафы на границе.

Мы также подробно рассказывали о том, как люди ездят из ОРДЛО через РФ.