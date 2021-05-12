Государственная авиационная служба Украины аннулировала права лоукостера SkyUp на 33 маршрута на основании заявления компании.

Об этом сообщает avianews.

В частности, приказом №715 от 6 мая были аннулированы права на полеты по 33 маршрутам из Киева, Львова, Одессы, Запорожья и Харькова за границу.

Как сказано в документе, SkyUp отказался от рейсов из Киева в Попрад, Нюрнберг, Ганновер, Афины, Стокгольм, Варшаву, Мемминген, Амман, Дюссельдорф, Штутгарт, Кельн, Любляну, Копенгаген, Братиславу, Брно, Остраву и Гданьск.

В свою очередь, из Львова лоукостер не будет летать в Мюнхен, Штутгарт, Братиславу, Амстердам и Прагу.

В то же время, SkyUp отказался от прав на полеты из Одессы в Мюнхен, Афины, Ларнаку, Амстердам, из Запорожья - в Берлин, Штутгарт, Тель-Авив и Прагу, из Харькова в Братиславу, Тель-Авив и Прагу.

Помимо этого, приказом №719 от 6 мая Госавиаслужба уменьшила возможную частоту полетов SkyUp на рейсах из Киева в Ереван, Аликанте, Катанию, Римини, Болонью, Пальму-де-Майорку также на основании обращения авиакомпании.

Отметим, что авиаперевозчики обычно добровольно отказываются от прав на маршруты, которые не считают перспективными. Это дает им возможность получить большие баллы при подаче заявки на другие более популярные направления. В конкурсе на маршруты Госавиаслужба учитывает, как авиакомпании использовали выданные ранее разрешения.

Ранее "Страна" сообщала, что украинская лоукост авиакомпания SkyUp не исключает возможность банкротства из-за убытков, нанесенных ей результате пандемии коронавируса.

Также напомним, что SkyUp закрыл продажу билетов в Европу для украинцев. Причиной этого стали ограничения на въезд в европейские страны, действующие в связи с пандемией коронавируса.