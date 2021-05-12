Под телеканалом "Наш" вечером 12 мая собралась группа молодых людей спортивной наружности.

Стрим с места событий идет на Ютуб-канале "Наш".

По оценкам журналистов, парней, одетых преимущественно в кроссовки, джинсы, маски и худи, около сотни человек. Они начали подтягиваться к каналу в сумерках и сейчас переминаются у входа в здание телеканала, разбившись на небольшие группы и беседуя друг с другом.

На месте также несколько сотен правоохранителей.

СМИ предположили, что непонятная группа дожидалась народного депутата от "Оппозиционной платформы" Илью Киву, который должен был выступить в эфире ток-шоу "Украина 24" (он вещает из студии "Нашего"). Однако политик включился в эфир онлайн.

Ранее "Страна" рассказывала, что телеканал не раз подвергался атакам националистов. Например, 4 февраля их акция сопровождалась матерными оскорблениями журналистов, попыткой штурма телеканала и нападениями на двух его сотрудников.

Через два дня националисты снова пришли кошмарить канал, но вели себя тише.