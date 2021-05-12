Сегодня, 12 мая, представители Минздрава обнародовали статистику новых случаев ВИЧ-инфекций в Украине за апрель 2021 года.

Об этом сообщает Центр общественного здоровья на своей странице в Facebook.

"В апреле 2021 в Украине официально зарегистрировано 1349 новых случаев ВИЧ-инфекции. У 332 пациентов диагностирован СПИД, а 161 человек умер от этого заболевания", - заявили в пресс-центре.

В Украине были зарегистрированы такие способы заражения ВИЧ:

гетеросексуальный - 841;

гомосексуальный - 37;

парентерально - 469;

вертикальный - 142;

неизвестен - 1.

В Минздраве напомнили, что вирус иммунодефицита человека передается через кровь, сперму, грудное молоко. Также во время полового контакта, беременности и родов.

Один из видов профилактики - избегать потенциально опасных ситуаций. Однако существуют и другие способы профилактики ВИЧ. Среди них:

Доконтактная профилактика ВИЧ (ДКП). Вместе с презервативами человек, который принимает ГКП, имеет более 99% защиты от передачи ВИЧ половым путем. ГКП принимают ежедневно по одной таблетке или по схеме 2 + 1 + 1 (только для мужчин, практикующих секс с мужчинами).

Постконтактная профилактика ВИЧ (ПКП). ПКП необходимо начать как можно скорее в течение первых часов и не позднее 72 часов после возможного контакта с ВИЧ. Обычно курс длится 28 дней.

Лечение в качестве профилактики. Человек, который живет с ВИЧ и проходит лечение антиретровирусной терапией (АРТ), со временем будет иметь уровень вирусной нагрузки менее 40 копий РНК / мл. Это делает ВИЧ неопределяемым, а значит таким, что не передается. Принимать АРТ необходимо ежедневно и пожизненно.

Ранее "Страна" сообщала, что сколько украинцев заразились ВИЧ и заболели СПИД в марте. В Минздраве напомнили, что ВИЧ-инфекцию можно эффективно лечить, добавив, что в Украине антиретровирусные препараты доступны для каждого человека.

Также напомним, что в День борьбы со СПИДом в МОЗ напомнили, сколько в Украине ВИЧ-инфицированных. В этом году этот день прошел под лозунгом: "Глобальная солидарность - общая ответственность".