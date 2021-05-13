Мужчина, которого подозревают в покушении на убийство президента футбольного клуба "Сумы" Геннадия Демьяненко, будет находиться под стражей до 9 июня. Такое решение принял 12 мая Ковпаковский районный суд Сум.

Об этом сообщается на сайте суда.

51-летнего сумчанина, в отношении которого проходило слушание, подозревают в совершении уголовного преступления, предусмотренного частью второй статьи 15 и частью первой статьи 115 Уголовного кодекса Украины - законченное покушение на убийство.

Как установило следствие, во время совместного отдыха с Демьяненко подозреваемый нанес знакомому телесные повреждения в виде множественных колото-резаных ранений в разные участки тела и головы.

Пострадавший смог спастись от смерти только благодаря тому, что вырвался от нападающего и убежал, а потом спрятался в кустах соседнего дома.

Суд частично удовлетворил ходатайство следователя и избрал подозреваемому меру пресечения в виде содержания под стражей на 30 суток.

Это постановление может быть обжаловано в апелляционном суде в течение пяти дней с момента провозглашения, отметили в райсуде.

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