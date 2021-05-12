Желающие попасть в комплекс Ahoy, где в этом году проходит "Евровидение-2021", должны будут каждые 48 часов делать тест на коронавирус.

Об этом сообщает "Укринформ".

"Прежде чем попасть в здание комплекса Ahoy, нужно сделать тест, а через 48 часов процедуру необходимо повторить. В частности, аккредитация у журналистов начинает действовать только при наличии отрицательного результата на коронавирус", - заявил корреспондент.

В частности, тест делают бесплатно в соседнем здании рядом с комплексом Ahoy. Это быстрые дыхательные тесты на коронавирус. Однако такой тест срабатывает не всегда, потому что не всем удается правильно дышать с первого раза.

Кроме этого, многим делают экспресс-тест, который по процедуре похож на ПЦР-тесты, когда с помощью ватного тампона из носа берут мазок. Уже через 15 минут после процедуры результат приходит на почту и только в случае отрицательного результата можно получить доступ и активацию аккредитации для журналистов. По такой же процедуре допускают персонал и организаторов конкурса.

Помимо этого, находиться в комплексе Ahoy можно только в специальных масках, которые выдают на входе. Пока там идут последние приготовления к "Евровидению-2021". Участники конкурса проводят репетиции и дают пресс-конференции.

Ранее "Страна" сообщала, что украинская группа Go_A отправилась в Роттердам на Евровидение. Сегодня в 18:30 по местному времени состоится их пресс-конференция на конкурсе.

Также напомним, что мы публиковали видео с репетиции представителей Украины. На кадрах можно увидеть, как украинские артисты на первой репетиции отрабатывают вокальную часть выступления в студии и хореографическую непосредственно на сцене.