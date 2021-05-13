Налог "на Ахметова": Кабмин – за. А Рада?

Главным решением вчерашнего заседания Кабмина стало одобрение законопроекта об увеличении налога на добычу руды. Вместо нынешних 11-12% от себестоимости предлагает брать с производителей 5% рыночной стоимости на китайской бирже. Будет принят этот закон или нет – теперь зависит от парламента. И рассмотрение там предстоит непростое.

С одной стороны, логика законопроекта понятна: за последние пару лет мировые цены на руду выросли в три раза (и продолжают расти), производители получают сверхприбыли – и государство хочет, чтобы они поделились.

С другой стороны, удар этот наносится, прежде всего, по бизнес-империи Рината Ахметова – олигарха, который в течение последнего года стал совсем не чужим для Зе-команды.

Правда, до последнего времени считалось, что Ахметов – не чужой и для нынешнего премьера, что, однако, не помешало правительству одобрить законопроект. Поэтому нельзя исключать, что повышение налога с олигархом согласовано. И, как уже писала "Страна", олигарху могут быть предоставлены компенсации в виде помощи из бюджета на модернизацию электростанций.

В любом случае, безусловно, дополнительные деньги для дырявого украинского бюджета лишними не будут. Однако все-таки хотелось бы, чтобы правительство думало не только об увеличении налогов, но и о том, как увеличить промышленное производство – благодаря чему бюджет получил бы гораздо больше. Однако именно с этим у нынешнего Кабмина (впрочем, как и у предыдущего) большие проблемы.

Отмена выборов на Донбассе незаконна. Но проведут ли их?

Вчера стало известно о решении Шестого апелляционного админсуда Киева, который по иску представителей ОПЗЖ отменил постановление Центризбиркома о запрете проводить выборы в местные органы власти целого ряда районов Донбасса. И теперь перед властью возникает дилемма – то ли выполнить решение суда и все же провести эти выборы, то ли продолжать гнуть свою линию.

Решение ЦИК было принято перед местными выборами осени 2020 года и являлось явно незаконным. Отмена голосования лишила избирательного права и возможности избрать себе местную власть полмиллиона граждан. Мотивировалось решение якобы военной угрозой, хотя, как мы помним, выборы проходили в самый разгар длительного перемирия. То есть условия для выборов были самыми благоприятными с марта 2014 года, но их не провели – хотя ранее в тех же районах проводились и президентские, и парламентские выборы, и даже местные в печальной памяти 2015 году.

Очевидно, что закон требует от Центризбиркома все-таки назначить голосование в дискриминированных районах. Однако провести эти выборы – означает показать, насколько непопулярна на Донбассе партия власти. И потому, скорее всего, ЦИК будет сопротивляться, подав кассацию в Верховный суд. А потому вряд ли стоит ожидать, что отмененные выборы состоятся в 2021-м.

Ковид-паспорт: Франция против. Украина – за?

Проблема ковид-паспортов становится все более актуальной как в Украине, так и в Европе. Вчера вопрос об их введении был вынесен на рассмотрение французского парламента – и большинство депутатов высказалось против нового документа. Их аргументы оказались достойны страны, которая выше всего ставит права человека и гражданина: введение ковид-паспортов может стать причиной для дискриминации граждан, которые еще не привились.

А ведь речь идет о государстве, где вакцинировано 28% населения, причем почти половина из них имеет уже две прививки. И тем не менее, во Франции правительство посчитало правильным не принимать решение самостоятельно, а вынести его на рассмотрение народных избранников.

Теперь почувствуйте разницу между действительно европейским демократическим государством и Украиной: в государстве, где вакцинировано чуть более 2% населения, правительство самостоятельно приняло решение о подготовке введения паспортов вакцинации и иммунизации.

Правда, об этом заявляют только как о подготовке документа, который позволит въезжать в Евросоюз – согласно его нормам. Но где гарантия, что документ, который готовят исключительно "на экспорт", завтра не окажется пропуском в общественный транспорт или еще куда-нибудь?

Ковид-паспорта нужно вводить тогда, когда возможность вакцинации будет доступна всем. И решение должно приниматься не на полузакрытых заседаниях правительства, а в зале парламента – поскольку речь идет о решении, которое затрагивает базовые права человека и гражданина.

Ведь если мы декларируем, что идем в Европу, нужно хоть иногда показывать, что Украина – это европейская страна.

Ближний Восток: начало войны?

Ближний Восток снова пылает. Еще в понедельник в Израиле разгорелся очередной конфликт между евреями и арабами, который ко вчерашнему дню уже перерос в обмен массированными ракетными и авиаударами между Тель-Авивом и Сектором Газа, где находится армия группировки ХАМАС. И западные СМИ уже забили тревогу по поводу того, что начавшийся с беспорядков в Иерусалиме военный конфликт может перерасти в полноценную войну.

Насколько реален такой сценарий? Вероятность его действительно велика. В отличие от администрации Дональда Трампа, у нынешней команды Белого дома нет четкого понимания, какой является ее политика в отношении Израиля и всего Ближнего Востока в целом. А это значит, что все участники потенциальной войны сейчас имеют свободу рук – и Израиль, и Палестина, и даже Иран, в отношении которого Джо Байден до сих пор не предпринял каких-либо шагов, ограничившись малозначащими заявлениями.

По большому счету, на сегодняшний день в мире нет ни одного влиятельного центра, который хотел бы вмешаться в разрастающийся конфликт, чтобы остановить его. Поэтому Совет безопасности ООН по этому поводу решили собрать только вчера, но и от него эффективных решений ждать не приходится.

Так что еще одна арабо-израильская война, к сожалению, вполне реальна.