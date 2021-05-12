Украина будет постепенно переходить на получение пенсий на карту, а Укрпочта продолжит доставлять пенсии в населенные пункты, в которых нет банкоматов.

Об этом заявил премьер-министр Денис Шмыгаль во время брифинга в Черниговской области, передает "Укринформ".

"Что касается продолжения начатой ​​стратегии в государстве "пенсия на карточки", это так сказать, мы забираем наличные там, где это удобно. Этапность такова - большие города, города со 100 тысячами и населения и больше. В тех населенных пунктах, где плотность населения не позволяет, например, иметь банковское отделение или по крайней мере банкомат, конечно там пенсия будет привозиться через почту, как и привозилась. Мы пенсионерам даем право иметь карточку там, где это удобно и возможно получить услугу. Там, где это на сегодняшний день по объективным обстоятельствам невозможно, конечно, будет Укрпочта привозить", - сказал Шмыгаль.

Также он добавил, что Укрпочта завершает в этом году организацию мобильных отделений, и речь идет о более чем 500 автомобилях, которые подвозят документы, почтовые отправления, средства.

Напомним, с 1 сентября этого года пенсии и пособия будут начисляться на банковский счет за исключением отдельных категорий лиц, для доставки пенсий которым будут проводить конкурсы среди поставщиков услуг.

Ранее мы писали, что в правительстве показали расчеты, как украинцы будут получать пенсии по 7 000 гривен.