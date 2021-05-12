В Офисе генпрокурора отчитались, что 12 мая провели процессуальные действия с подозреваемым в госизмене народным депутатом от ОПЗЖ Виктором Медведчуком. Кроме прочего ему вручили ходатайство об избрании меры пресечения в виде содержания под стражей.

Отчет опубликован в Телеграм-канале ведомства.

В нем сказано, что политику было сообщено о подозрении 11 мая в порядке и способом, предусмотренным Уголовно-процессуальным кодексом Украины. В связи с чем он получил статус подозреваемого именно с этой даты.

В тот же день его вызвали для проведения следственных и процессуальных действий именно в статусе подозреваемого. После прибытия в Офис генерального прокурора он и его адвокаты потребовали экземпляр 11 мая сообщения о подозрении. Документ был им вручен для ознакомления, с целью обеспечения права на защиту.

"Также подозреваемому вручено ходатайство об избрании меры пресечения в виде содержания под стражей", - сообщили в Офисе генпрокурора.

Между тем сам Медведчук заявил, что в рамках установленной законом процедуры подозрения ему не вручили.

Ранее "Страна" рассказывала, что в четверг всплыла новая информация: оказывается, Офис генерального прокурора подозревает депутата в нарушении обычаев войны.