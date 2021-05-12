В среду, 12 мая, палестинские боевики из сектора Газа атаковали Тель-Авив, выпустив большое количество ракет в сторону города.

Об этом сообщают израильские издания.

"В этом городе, равно как и в других населенных пунктах в центральной и южной частях Израиля, были слышны сирены, сообщающие об угрозе с воздуха", - заявляют в журналисты.

В частности, газета Jerusalem Post передает, что эти ракеты либо были перехвачены системой ПРО "Железный купол", либо упали вдали от населенных пунктов.

Помимо этого, там сообщили, что одна из ракет поразила жилой дом в Ашкелоне на юге Израиля, что привело к гибели одного мирного жителя. Кроме того, одна из ракет попала в жилой дом в городе Сдерот, шесть человек пострадали, в том числе 6-летний ребенок.

В свою очередь, движение ХАМАС сообщило, что запустили 130 ракет в сторону Израиля, в том числе в центральную его часть. В организации отметили, что это было ответом на удар Израиля по многоэтажному зданию в городе Газа.

Позже появились сообщения, что еще более десятка ракет выпущены в среду вечером из сектора газа по югу Израиля, большинство перехватила система "Железный купол", по меньшей мере 20 человек получили ранения, сообщает Times of Israel.

Сирены, оповещающие о ракетном обстреле, сначала прозвучали в Ашкелоне и в Ашдоде на юге страны. По данным издания, порядка 20 человек в Ашкелоне получили ранения при обстреле.

Также сообщается, что сирены слышали и в других населенных пунктах юга страны: в Нетивоте, Офакиме, Нахаль Оз, Сдероте, Ор Ханере и в Нир Аме, отмечает "Едиот ахронот".

Ранее "Страна" сообщала, что из сектора Газа по Израилю выпустили 150 ракет. Некоторые из ракет поразили израильские города.

Также напомним, что Минздрав Палестины сообщил, сколько взрослых и детей погибли после ракетных ударов Израиля по сектору Газа. В частности, погибли 20 человек, среди которых девять детей. Еще 65 человек получили ранения.