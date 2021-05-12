Президент Украины Владимир Зеленский подписал законы, которые вносят изменения в Налоговый и Таможенный кодексы Украины (№ 1402-IX и № 1403-IX) о льготном растаможивании автомобилей на европейских номерах.

Об этом сообщает пресс-служба главы страны в среду, 12 мая.

"Эти законы, принятые Верховной Радой 15 апреля 2021 года, временно упрощают механизм растаможивания импортируемых из Европы автомобилей, а также способствуют защите окружающей среды от вредных выбросов", - говорится в сообщении.

Согласно документа бывшие в употреблении автомобили с европейской регистрацией старше пяти лет, которые были ввезены на территорию Украины до конца 2020 года, облагаются налогом по льготной ставке налога на добавленную стоимость и акцизного налога.

"Сумма акцизного налога будет зависеть от возраста автомобиля, объема и типа двигателя и не будет зависеть от его стоимости. Базовая ставка будет колебаться от нуля до 150 евро, и в большинстве случаев стоимость растаможивания не будет превышать одной тысячи евро", - сообщают в Офисе президента.

Также сообщается, что такие автомобили будут временно освобождаться от налогообложения ввозной пошлиной.

"По льготному механизму может быть растаможен один автомобиль одной категории одного владельца", - уточняют в ОП.

На льготное таможенное оформление дается 180 дней с момента вступления в силу законов. Участники АТО/ООС смогут воспользоваться льготной растаможкой в течение 270 дней.

"Под действие этих законов не попадают транспортные средства, которые не соответствуют экологическим нормам "Евро-2" и выше, происходят из государства-оккупанта (государства-агрессора) или ввозимые из временно оккупированной территории Украины", - подчеркивают в ОП.

Также у президента добавили, что законы вступают в силу со следующего дня после опубликования и вводятся в действие через один месяц со дня вступления в силу.

Напомним, 15 апреля ВРУ на полгода продлила льготное растаможивание автомобилей с иностранной регистрацией, приняв в целом законопроекты 4643-д и 4644-д.

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