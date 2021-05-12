Офис генпрокурора опубликовал официальный пресс-релиз с перечислением всех статей, по которым подозревают народных депутатов от "Оппозиционной платформы - За жизнь" Виктора Медведчука и Тараса Козака. Интересно, что в нем не упоминается передача Медведчуком в Россию данных о местонахождении секретного подразделения ВСУ, которую Ирина Венедиктова упоминала на брифинге 11 мая.

Релиз размещен на сайте Офиса.

Согласно документу, депутатов подозревают в совершении государственной измены и неоконченном покушении на разграбление национальных ценностей на временно оккупированной территории Автономной Республики Крым по предварительному сговору группой лиц (ч.2 ст. 28, ч.1 ст.111, ч.2 ст.28, ч. 3 ст. 15, ч.1 ст. 438 УК Украины).

В Офисе сообщили, что по данным следствия, подозреваемые "для содействия стране-агрессору в разграблении национальных ценностей на оккупированной территории, в 2015 году передали РФ документальную базу месторождения "Глубокая", расположенного в прикерченском шельфе Черного моря" в исключительной экономической зоне Украины. Без этих документов и других совершенных ими и их сообщниками действий, по мнению специалистов, процесс подготовки и разработки месторождения властями РФ занял бы годы и требовал бы значительных материальных ресурсов. Ресурсы этого месторождения в денежном эквиваленте составляют более 38 миллиардов гривен.

Также в Офисе добавили, что специальное разрешение на пользование недрами месторождения "Глубокая" еще в 2012 году получило украинское общество с ограниченной ответственностью "Новые проекты". Руководство этим ООО через аффилированных лиц осуществляет один из народных депутатов. "

К процессу незаконной перерегистрации юридического лица в РФ он привлек другого народного депутата, который фактически является подчиненным ему лицом, и должностных лиц правительства Российской Федерации. Таким образом на временно оккупированной территории согласно российскому законодательству был создан "правопреемник" зарегистрированного в Украине предприятия "Новые проекты" (Украина) - ООО "Новые проекты" (РФ), в том числе, чтобы платить налоги в РФ", - написано на сайте генпрокуратуры.

После перерегистрации на основании уже имеющихся украинских разрешений и готовых технических документов общество "Новые проекты" распоряжением правительства РФ получило лицензию на геологическое изучение недр, разведку и добычу углеводородного сырья к 2046 году.

Кроме этого, у Венедиктовой считают, что подозреваемые помогали иностранному государству в подрывной деятельности против Украины путем ведения информационной войны.

"В 2020 году народные депутаты участвовали в доработке разработанной органами РФ программы "Проект "Луч", целью которой является получение возможности управлять событиями в Украине. Проект был направлен на формирование сети агентов влияния, лояльной к Российской Федерации прослойки населения, продвижение и лоббирование в Украине политических, геоэкономических и других интересов РФ, принятие выгодных для РФ управленческих, экономических, политических решений", - говорится в пресс-релизе.

Один из народных депутатов, по данным генпрокуратуры, выполнял указания и поручения другого, в частности, систематически общался с представителями РФ и проводил обмен информацией.

12 мая стало известно, что Медведчука кроме прочего подозревают еще и по статье 438 - нарушение обычаев войны.

Это сообщение прокомментировал Телеграм-канал "Политика Страны".

Канал заметил, что дело Медведчука все больше переходит в обычный для украинских силовых структур формат юридического трэша.

Какие обычаи и на какой войне нарушил Медведчук - непонятно. Особенно с учетом, что Украина не находится ни с кем в состоянии войны. Судя по всему, речь идёт о все том же месторождении в Крыму, о котором заявляла Венедиктова, предположил канал.

В статье 438 есть пункт "разграбление национальных ценностей на оккупированной территории". И вчера Венедиктова, судя по всему, перепутала номер статьи: она (помимо госизмены) назвала статью 348 - посягательство на жизнь военных. Но было непонятно, к чему она вообще. Поэтому, скорее всего, генпрокурор цифры перепутала. 348 похоже на 438, считает канал.

Ранее "Страна" приводила заявление Медведчука о том, что в четверг ему показали подозрение в госизмене, но не вручили его как положено.