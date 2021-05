Основатель компании Amazon, миллиардер Джефф Безос заказал себе 127-метрую парусную яхту у нидерландской верфи Oceanco, стоимость которой превысит 500 млн долларов.

Об этом пишет "Bloomberg" со ссылкой на источники, знакомые с планами.

Судно будет трехмачтовым. При этом к нему построят вспомогательную яхту с вертолетной площадкой.

Сообщается, что яхта Безоса может стать самым большим парусником в линейке Oceanco. Однако представитель судостроительной компании отказался от комментариев.

О том, что обе яхты по заказу Безоса строит Oceanco, рассказал в книге Amazon Unbound: Jeff Bezos and the Invention of a Global Empire биограф миллиардера Брэд Стоун.

Также Bloomberg пишет, что Безос заказал постройку яхты еще пару лет назад, до пандемии коронавируса. Как считает издание, идея строительства посетила Безоса в 2019 году, когда он отдахал на судне Eos своего знакомого Барри Диллера - одного из основателей телевизионной сети Fox.

Яхта Безоса, по данным Bloomberg, будет похожа на Eos, но превзойдёт ее по размерам. Длина Eos - 93 м.

При этом агентство пишет, что судно станет очередным "аксессуаром" миллиардера. Среди них, например, покупка Washington Post за $250 млн в 2013 году - Безос приобрёл газету как частное лицо.

Напомним, согласно данным Forbes Real Time, состояние Безоса, занимающего первую строчку в рейтинге самых богатых людей планеты, оценивается в $191 млрд.

Ранее мы писали, что бывшая жена основателя Amazon Джеффа Безоса вышла замуж за скромного преподавателя естественных наук.