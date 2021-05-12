Депутат-абориген Новой Зеландии Равири Вайтити, являющийся в парламенте сопредседателем одной из партий, разозлился на "расистские аргументы" коллег и в знак протеста спел и исполнил ритуальный танец маори хака. За это его удалили из зала.

Видео инцидента размещено на Ютуб-канале издания The Guardian.

Вайтити разгневался во время обсуждения проекта льготного здравоохранения для коренного населения. Он выразил негодование по поводу того, что женщина-депутат посмела высказаться на эту тему, не будучи представителем аборигенов. По его мнению, такое поведение - проявление расизма и оскорбление коренного населения.

Когда председатель парламента выключил ему микрофон из-за его чрезмерно эмоционального спича, Вайтити спел ритуальную песню и исполнил движения из танца маори хака. Во время такого танца маори обычно топают ногами, бьют себя по бедрам и груди.

После такой демонстрации депутата призвали к порядку и попросили удалиться из зала.

Ранее "Страна" рассказывала, как британский принц Гарри в деловом костюме принял участие в древнем ритуале племени маори.

Мы также писали, что в США алгебру обвинили в расизме. В американских школах хотят преподавать "этноматематику".