На Чернобыльской АЭС подтвердили незначительный рост нейтронной активности внутри объекта "Укрытие", о котором писали западные издания, однако заявили, что это не несет никакой угрозы.

Об этом говорится в сообщении пресс-службы ЧАЭС, опубликованном в среду, 12 мая.

"После установки Арки НБК в проектное положение над ОУ по отдельным датчикам ИАСК наблюдается рост нейтронной активности в скоплениях топливосодержащих материалов (ТСМ) в зоне проплавления подреакторной плиты в помещении 305/2. Такая ситуация была прогнозируема ИПБ АЭС еще до надвижки Арки НБК и происходит вследствие процесса потери воды переувлажненной средой слоя черных лавообразных ТСМ (ЛТСМ), которые расположены выше (отм. +9,00 ÷ + 9,70) потенциальных ядерно-опасных скоплений (ЯНС) ТСМ", - говорится в сообщении.

По данным специалистов, при дальнейшем обезвоживании этой среды прогнозируется незначительное падение или аномально длительный период неизменных показаний плотности потока нейтронов (ЩПН).

Также сообщается, что для безопасной работы объекта "Укрытие" выполняется постоянный контроль скопления ТСМ внутри объекта "Укрытие", которые контролируются техническими средствами системы контроля ядерной безопасности (СКЯБ), которая входит в состав интегрированной автоматизированной системы контроля объекта "Укрытие" (ИАСК).

"За весь период наблюдений с начала установки Арки НБК в проектное положение превышений пределов безопасной эксплуатации не наблюдалось. В настоящее время, показания датчиков ЩПН во всех помещениях имеют стабильные значения без тенденции роста, текущие уровни не представляют угрозы возникновения самоподдерживающейся цепной реакции разделения (СЛР)", - сообщили в ЧАЭС.

Также в Чернобыле рассказали, что для обеспечения безопасного состояния объекта "Укрытие" существуют системы, выполняющих функции безопасности, в том числе системы поддержания ТСМ в подкритичном состоянии. В случае превышения пределов безопасной эксплуатации по показанию ЩПН, в зону роста ЩПН вводится нейтронопоглощающий раствор в соответствии с технологическим регламентом объекта "Укрытие".

Напомним, ранее "Страна" подробно разбиралась в том, почему на Западе пишут об угрожающем росте радиации в Чернобыле.

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