Народный депутат от партии "Оппозиционная платформа - За жизнь" Виктор Медведчук после ознакомления с подозрением в госизмене в Офисе генпрокурора сообщил, что ему рекомендовали уехать из Украины высокопоставленные люди. Также он прокомментировал предъявленные ему статьи.

Слова политика приводит "Интерфакс-Украина".

Как сказал Медведчук, на протяжении последних нескольких месяцев некоторые высокопоставленные чиновники советовали ему покинуть страну. Однако он не будет этого делать.

"Нет, конечно, не собирался раньше (уезжать - Ред.), не собираюсь сегодня и не собираюсь завтра. Я такого удовольствия никому не доставлю, в первую очередь, тем, кто очень хочет, чтобы я это сделал. Я буду бороться за справедливость, буду бороться с незаконными обвинениями", - заверил он. И добавил, что изложенные обвинения и инкриминирование статьей УК являются "необоснованными, бездоказательными и в целом их можно назвать не иначе как политическими".

У Медведчука спросили, не обидно ли ему, что Россия не будет за него заступаться.

"Я буду заступаться сам за себя. У меня достаточный для этого опыт юридической практики. У меня есть достойные высокопрофессиональные адвокаты. И я представляю сегодня партию, которая является боевым отрядом в политике, в жизни, и я надеюсь на их защиту и уверен, что такая защита будет мне предоставлена", - ответил нардеп.

Адвокат Медведчука Богдан Коваль сообщил, что судебное заседание по избранию меры пресечения его клиенту, скорее всего, состоится уже в четверг. При этом он не уточнил, какую меру пресечения обвинение будет просить суд избрать для Медведчука.

"Это не о праве, а о политике. Ознакомились с подозрением, которое нам вручили. Причем, нам вручили не уведомление, как предусматривает УПК, нам дали копию. Потому что следствие считает, что нас уведомили (о подозрении – Ред.) еще вчера. Но сведений о том, что мы ознакомились с содержанием подозрения, прокурор нам не предоставил", - сказал адвокат.

По его словам, с материалами дела еще не ознакомились, так как для этого необходимо время.

Ранее "Страна" цитировала слова адвоката о том, что политику в Офисе предъявили подозрение и по статье 438 Уголовного кодекса - "Нарушение законов и обычаев войны".

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