Министерство иностранных дел Украины настойчиво рекомендует украинцам воздержать от поездок в Израиль и Палестину в связи с эскалацией конфликта в регионе, которая сопровождается ракетно-минометными обстрелами и массовыми беспорядками.

Об этом говорится в сообщении МИД Украины в среду, 12 мая.

"Тем гражданам, которые находятся на территории Израиля и Палестины, следует соблюдать правила личной безопасности, внимательно отслеживать сообщения и разъяснения местных компетентных органов и их представителей, а также неукоснительно выполнять их указания и инструкции", - говорится в сообщении.

В случае попадания в чрезвычайную ситуацию или возникновения других обстоятельств, требующих немедленного консульского реагирования, необходимо обращаться в посольство Украины в Государстве Израиль (телефон экстренной связи +972-546-676-782, электронная почта: emb_il@mfa.gov.ua), дипломатическое учреждение Украины в Палестине (телефон экстренной связи: +972-59-969-95-61, электронная почта: pm_ps@mfa.gov.ua) или на круглосуточную "горячую линию" МИД Украины по телефону: +38 044 238-16-57, электронная почта: cons_or@mfa.gov.ua.

Кроме того, в ведомстве напомнили, что остается в силе решение правительства Израиля о запрете въезда на территорию страны украинцев из-за ситуации с коронавирусом.

Ранее сообщалось, что конфликт Израиля и Палестины может превратиться в полномасштабную войну.